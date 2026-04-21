Зібралися разом. Королівська родина вшанувала памʼять королеви Єлизавети у 100-ту річницю з дня її народження

21 квітня виповнюється 100 років з дня народження покійної королеви Єлизавети . У цей день усі старші члени королівської родини зібралася разом, щоб вшанувати памʼять покійної монархині.

Про це пише BBC.

21 квітня король Чарльз звернувся з особистим відеозверненням, у якому пригадав життя та служіння своєї «любої матусі».

За словами монарха, його мати, ймовірно, не схвалила б нинішній стан справ у світі.

Реклама

«Підозрюю, що багато чого в тих часах, у яких ми зараз живемо, глибоко б її турбувало», — сказав він, не називаючи конкретних проблем, ані внутрішніх, ані міжнародних.

Король закликав до «щасливішого завтра», яке «ґрунтується на мирі, справедливості, процвітанні та безпеці».

Він також нагадав, скільки людей можуть пам’ятати покійну королеву за «скороминучою особистою зустріччю, посмішкою, добрим словом, що підіймало настрій… або за тим дивовижним блиском очей, коли вона ділила бутерброд з мармеладом з ведмедиком Паддінгтоном в останні місяці її життя».

Також 21 квітня король і королева відвідали Британський музей, де їм показали остаточний проєкт традиційної бронзової статуї королеви Єлизавети, яка буде встановлена як меморіал у Сент-Джеймському парку в Лондоні.

Скульптором буде Мартін Дженнінгс. Статуя зображує королеву Єлизавету в молодості, в церемоніальному одязі Ордена Підв'язки. Вона буде заввишки 3 метри й стоятиме на постаменті заввишки 3,4 метра.

Фото: REUTERS/Toby Melville/Pool

Фото: REUTERS/Toby Melville/Pool

Фото: REUTERS/Toby Melville/Pool

На презентації проєкту також були прем'єр-міністр Кір Стармер та герцог і герцогиня Единбурзькі.

Меморіальний проєкт на честь королеви Єлизавети у Сент-Джеймському парку також передбачає реконструкцію моста через парк. Міст матиме балюстраду із загартованого скла, натхненну королівською тіарою, яку королева носила на своєму весіллі. Очікується, що реалізація проєкту триватиме два роки.

Фото: REUTERS/Toby Melville/Pool

Пізніше король відвідав прийом у Букінгемському палаці, серед гостей якого було кілька людей, які святкували цього дня своє 100-річчя.

Тим часом принцеса Анна взяла участь у відкритті меморіального саду в памʼять про Єлизавету II у Ріджентс-парку.

У Букінгемському палаці також повідомили, що члени королівської родини зібралися разом, аби вшанувати покійну королеву. Серед присутніх — король, королева, принц і принцеса Уельські, принцеса Анна, герцог і герцогиня Единбурзькі, герцог і герцогиня Глостерські, герцог Кентський та принцеса Александра, леді Огілві.

Реклама: