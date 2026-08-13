«Довго мовчала». Яся Гармаш звинуватила свого ексчоловіка, ведучого В’ячеслава Гармаша в аб’юзі

Жінка написала допис на сторінці в Threads та опублікувала фото, на яких видно синці на її руці та ногах.

«Я довго мовчала про те, що відбувалося в моїй сім'ї. Тепер я розумію: іноді мовчання — це не спосіб захистити сім'ю. Це спосіб втратити себе», — зазначила креативна директорка.

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За словами Ясі Гармаш, вона готується до суду з колишнім чоловіком. Жінка зазначила, через те, що В’ячеслав — відома в Україні людина [він був ведучим програми У пошуках істини, яка виходила на ТБ з 2007 до 2011 року — ред.], їй «довго було страшно говорити вголос про те, що відбувалося за зачиненими дверима».

«На цій фотографії — не якась історія з інтернету. Це я. Життя, про яке мовчала. І жінка, якою я поступово перестала себе впізнавати. Я пишу це не заради жалю. Не прошу порад. Я хочу, щоб усе приховане стало явним і усі маски були зняті. Тому вперше буду розповідати свою історію тут, бо нарешті я вільна», — додала Яся Гармаш.

Фото: Threads gooood_mime

Жінка також написала, що її колишній чоловік, «втративши увесь контроль», залишив її і дітей у Нідерландах, а сам будує нове життя далеко.