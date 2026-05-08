«Притискається ближче до душі та серця». Ярослав Джусь розповів про особливу бандуру, на якій зіграє на Євробаченні 2026

Музикант, засновник і лідер гурту Шпилясті кобзарі Ярослав Джусь в інтерв'ю NV розповів про важливість популяризації бандури та свій вибір інструменту для номера з Leleka.

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«Харківська бандура — це дуже цікавий і незаслужено забутий тип інструменту, який в передвоєнний час і під час репресій був вивезений за кордон, і більшою мірою зберігався та розвивався там. І досі капели бандуристів в Канаді й в Америці використовують саме цей тип, грають на ньому і навіть виготовляють. А у нас ця школа гри довгий час не розвивалась. Є буквально кілька викладачів, один із самих активних Дмитро Губ’як на Тернопільщині, який і робить ці бандури, віртуозно грає і навчає грати. Ще є Марина Залізняк у Вінниці, у якої багато учнів і вони активно відроджують гру. Харківський спосіб гри взагалі в Україні був забутий. На ній грають так, як грали кобзарі, старці, сліпці в давнину — не перпендикулярно до тіла, як всі звикли бачити, коли грають на Чернігівській (я на ній граю) чи Львівській, а, як то кажуть, вона притискається ближче до душі та серця. Коли граєш, прям відчуваєш вібрації від деки інструменту. І от тепер ми веземо на Євробачення Харківську бандуру, яка має трошки інший спосіб гри, тримається по-іншому і є прикладом інструменту, який знаходиться на перетині й старовини, і сучасності. Отже, навіть своїм виглядом, формою інструмента і посадкою на сцені ми вже візуально познайомимо іноземців з тим, як грали на цих інструментах в давнину кобзарі, і це вже якби додатковий плюсик до того, що ми знайомимо не просто з інструментами, а ще й занурюємо глядачів в ті часи. Харківська бандура має переважно аналогічну кількість струн, як і Чернігівська, її можна вважати й сучасною. Оскільки у неї хроматичний стрій не такий, як в старосвітських інструментах, відповідно їй підвладний будь-який сучасний музичний матеріал, в тому числі й пісня Лелеки. Тому це буде таке поєднання старовини й сучасності», — зазначив музикант.

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Як відомо, над сценічною постановкою до пісні Ridnym працює команда на чолі з режисером-постановником Іллею Дуциком.

В інтерв'ю NV LELÉKA розповіла про підготовку до Євробачення, кошти на номер і висловилася про хейт у Мережі.

70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення відбудеться у столиці Австрії Відні завдяки перемозі в Євробаченні 2026 року співака JJ з піснею Wasted Love. Згідно з результатами жеребкування Україна виступить у другій частині другого півфіналу. Перший і другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня відповідно, а гранд-фінал запланований на 16 травня.