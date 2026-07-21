«Ці люди дискредитують протест». Ярина Чорногуз слідом за Сергієм Гнезділовим розкритикувала Цимбалюка і Світлицьку за участь у мітингу в Києві

Військовослужбовиця і поетеса Ярина Чорногуз розкритикувала акторів Тараса Цимбалюка і Олену Світлицьку за участь на мітингу проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Вона звернула увагу на меседжі, які вони намагалися донести.

У дописі Чорногуз критикує напис «Досить забирати найкращих чоловіків», який написала Світлицька на картонці.

«Кращих чоловіків не забирають, кращі чоловіки вже пішли та ідуть в армію самі. Забирають виключно боягузів, які з тим, що традиційна культура вкладає у слово „чоловік“, не мають нічого спільного. Якраз в армії у них є шанс ними стати, взявши участь в обороні», — зазначила вона.

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Військовослужбовиця додала: «Я рада і вважаю дуже важливим те, що молоде покоління відчуває, що вони мають вплив на політичні рішення через протест. Сама була такою у 2014, і памʼятаю, як це круто, коли ваш двіж робить зміни. Це фундаментально важливо для держави і демократії. Було б добре організаторам, відповідальним за безпеку, відстежувати тих, хто приходить з ухилянтськими закликами. Ці люди дискредитують протест і роблять його вразливим для втручань ворога з проплаченою пропагандою проти армії та мобілізації».

Раніше військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов різко висловився щодо участі Цимбалюка і Світлицької у протестах. Крім цього, частина аудиторії акторів не повірила у те, що вони щиро перебували на мітингу, а не під тиском суспільства.

Як пише проєкт Антоніна, раніше у Threads розгорілася дискусія щодо блогерів та відомих людей, які не коментують важливі події у країні. Серед тих, кого критикували, був і Тарас Цимбалюк.