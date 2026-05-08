«Дуже сильно перегоріла». Яна Глущенко пояснила, чому звільнилася з Дизель шоу

У 2025 Глущенко пішла з колективу. За словами актриси, «вона дуже сильно перегоріла».

«Я втомилася. Емоційно. Щось дуже захотілося поміняти у свою сторону. Захотілося подумати про себе і зіграти те, що мені було б цікаво. Я спочатку їм сказала, а потім в Instagram. Я попросила зустрічі з Єгором і ще з двома продюсерами. Одного не було. Я прийшла і сказала: „Хлопці, дуже вам дякую, дуже сильно люблю, але все“. Сказали: „А, ну, ок. Давай. Ну ти ж поїдеш з нами в тур“. Я кажу: „Ні, я не поїду. У вас є матеріал, у вас є артистки, будь ласка, я не поїду. Вибачте, але все“. Я дуже сильно перегоріла. Довго до цього йшла. Не один рік. По-чесному, 10 років і все. Зі мною не розрахувалися, єдине що за рекламу, але то вже таке. Я вже відпустила цю ситуацію, і, ну вона того не вартує», — прокоментувала Глущенко. Після звільнення Яни Глущенко з акторами Дизель шоу виступає Лілія Ребрик.

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Раніше актриса Ірина Сопонару прокоментувала свій відхід зі студії Квартал 95. Сопонару залишила творче об'єднання в один період з учасницями шоу Тріо Різні, Анастасією Оруджовою, Аліною Блажкевич і Олександрою Машлятіною.