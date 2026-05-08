Після відходу зі студії чотирьох актрис. Ірина Левкун розповіла, як потрапила у Квартал 95

Навесні Квартал 95 покинули чотири актриси. Це зірки Жіночого Кварталу Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич і Олександра Машлятіна (Тріо Різні) та Ірина Сопонару. До колективу приєдналися Ірина Левкун і Злата Козак.

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Левкун в інтерв'ю 1plus1.ua розповіла про свій дебют на сцені Кварталу. 26-річна Ірина Левкун — учасниця трьох сезонів проєкту Ліга Сміху. Волонтерський десант (команда Фам Фаталь), переможниця Розсміши Коміка по-новому на Новому каналі. Левкун одружена зі стендап-коміком і лідером команди Ліги Сміху Налисники Віктором Перунським. Вони одружилися влітку 2025 року.

«Я ще у 2019 році, здається, подавала заявку, коли був кастинг у Жіночий квартал. Тоді я була просто дівчинкою з університету, яка грала в місцеву Лігу сміху й мала команду, яка навіть не дійшла до регіонального рівня. Була дуже наївна, але хотіла туди потрапити. Щиро вірила, що з усіх акторок країни вони оберуть саме мене. І в мене був такий аргумент: зараз ми невідомі, але дайте нам пару років, і ми про себе заявимо. Насправді ці слова стали пророчими. Через кілька років ми прийшли в телевізійну Лігу сміху, стали більш впізнаваними. Але мрія потрапити в Жіночий квартал ніби відійшла на задній план. Я вже думала: це, мабуть, нереально, кастингів немає. І коли мені просто так запропонували, я така: „А, ой, а так можна було?“ Тобто коли ти перестаєш за щось так сильно триматися, воно саме до тебе приходить. У мене в житті було багато таких прикладів, але цей, мабуть, найяскравіший. Минулого концерту, коли я дебютувала на сцені Кварталу, мені дісталася роль відьми Марії Тихої. Зізнаюся чесно: навіть трішки боялася погано її зіграти, бо це велика відповідальність — пародіювати таких яскравих особистостей. Але все вдалося: пародія дуже сподобалася глядачам і, що не менш важливо, самій Марії. Ми навіть потоваришували з нею завдяки цьому», — прокоментувала актриса.