«Краще відповісти на її дзвінок». Зеленський розповів про підтримку матері та батька

Володимир Зеленський дав інтерв'ю авторам подкасту The Rest is Politics колишньому директорку з комунікацій Даунінг-стріт Алістеру Кемпбеллу та міністру кабінету міністрів Рорі Стюарту. У розмові вони обговорювали війну Росії проти України, дії президента США Дональда Трампа та Європи, чому України не може віддати Росії території відповідно мирного плану Дональда Трампа, і яким на думку Зеленського буде наступний крок Путіна, у разі, якщо Україна погодиться із Трампом, а також чому Білий дім продовжує неправильно розуміти справжні воєнні цілі Путіна.

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Також президент відповів на особисте питання про те, як його батьки переживають війну і президентство сина. Зеленський тепло посміхнувся і зазначив, що батьки його дуже підтримують, а з матір'ю він спілкувається чи не кожен день. Він пожартував, що йому краще відповісти одразу на її дзвінок, бо вона не зупиниться, поки не додзвониться йому.

«Звичайно, їй це дуже важко зрозуміти, чути, відчувати. Це все неможливо зрозуміти. Вона дуже чутлива. Вона добре мене знає. Тому, коли вона бачить мене, наприклад, по телебаченню або деінде, вона розуміє, коли я втомлений чи ні, чи я в порядку чи в мене є якісь запитання або проблеми, і звичайно, ці всі випробовування. Для неї, мабуть, це все більш складно ніж навіть для мене.

Мій батько дуже підтримує мене, він розуміє. Ми з мамою на зв’язку, вона майже кожен день мені телефонує. Я вибачаюсь, я маю подзвонити, але іноді я занадто зайнятий. Я забуваю, але вона ніколи не забуває. І якщо я не відповідаю, то це означає, що у мене будуть проблеми. Це означає, що вона подзвонить мені 10−20 разів. Тому краще їй відповісти першим", — розповів Зеленський.