У присутності короля Нідерландів. Зеленський отримав нагороду Four Freedoms Awards від імені всього українського народу

Президент Україна Володимир Зеленський та український народ отримали цьогорічну нагороду Four Freedoms Awards (Чотири свободи) за мужність і стійкість у боротьбі за свободу. Церемонія пройшла у нідерландському місті Мідделбург.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Нагороду вручили прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен і Єлизавета Рузвельт у присутності короля Віллема-Александра та принцеси Беатрікс.

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Four Freedoms Awards — міжнародна нагорода, яку вручають із 1982 року людям і організаціям, що зробили значний внесок у захист чотирьох свобод, які проголосив 32-й президент США Франклін Рузвельт у 1941 році, — свобода слова й вираження поглядів, свобода віросповідання, свобода від злиднів та свобода від страху.

Щороку організатори присуджують нагороду в чотирьох номінаціях.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Серед інших цьогорічних лауреатів:

Комітет захисту журналістів у номінації Свобода слова й вираження поглядів;

Ісідорі Урібе Сілві з Чилі у номінації Свобода від злиднів;

Жизель Пеліко з Франції у номінації Свобода від страху.

Імʼя переможця у номінації Свобода віросповідання не розголошують із міркувань безпеки.

Лауреати премії Four Freedoms Awards, Володимир Зеленський, премʼєр Нідерландів Роб Єттен та король Віллем-Александр / Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Під час звернення до учасників церемонії нагородження Зеленський зазначив, що сьогодні, 16 квітня, в Україні ще один важкий день: лише за одну ніч РФ випустила майже 300 ударних дронів, 19 балістичних ракет і крилаті ракети.

Унаслідок атаки загинули люди в Одесі, Києві та Дніпрі. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, чиї життя забрала війна Росії проти України.

«Путін точно знає, що він робить — абсолютно — і на кого він схожий. І його цілком справедливо порівнюють із нацистами. У нього такі самі загарбницькі амбіції — він хоче вирішувати долю народів і чи мають вони право на існування взагалі», — наголосив президент.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Зеленський додав, що зараз триває робота над створенням трибуналу щодо агресії Росії проти України, і подякував Нідерландам за допомогу.

«Ми працюємо над тим, щоб міжнародна правова система була рішучою та безкомпромісною до російських воєнних злочинців. Прошу вас це підтримати. І, будь ласка, пам’ятайте: будь-яка свобода крихка без найосновнішої — свободи від руїн. Без елементарної безпеки. І якщо ті, хто починає війни, не відчувають своєї відповідальності. Тож не дайте Росії залишитися безкарною», — підсумував він.

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Водночас прем'єр-міністр Нідерландів Єттен згадав у своїй промові українців, які змушені жити в умовах війни.

«Багато про що говорить той факт, що ви погодилися прийняти цю нагороду лише від імені всього українського народу. Від імені всіх звичайних чоловіків, жінок і дітей, які в одну мить опинилися в новій реальності, якої не обирали, але з якою тепер змушені стикатися щодня. Звичайні люди, які показують, що навіть у серцях, сповнених страху, залишається місце для любові та співчуття. І це варте того, щоб за це боротися», — додав він.