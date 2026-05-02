«Люди з непростими характерами». Володимир Завадюк розповів про сварку з Ольгою Фреймут

Завадюк, який минулого року пішов з телеканалу 1+1 Україна, розповів, що не проти знову попрацювати з Ольгою Фреймут.

«Ми з нею дуже сильно посварилися два роки тому. Але нещодавно вона мене розблокувала і написала, що знову готова попрацювати разом. І, можливо, я теж, тому що я люблю Олю. Це наша особиста історія, нехай вона залишиться між нами. Нічого не підписували, просто Оля і я — люди з непростими характерами. Стільки зірок ображалися. Ми ображаємося, а потім миримося», — зазначив Володимир Завадюк на показі фільму Диявол носить Прада 2 у Києві. Продюсер займається перезапуском Фабрики зірок.

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Ольга Фреймут зізнавалася, що хотіла б повернутися на телеекрани з проєктом Ревізор. Володимир Завадюк у січні 2026 року офіційно приєднався до команди платформи Sweet. Tv. Продюсер працює над розважальними шоу.

Від початку повномасштабної війни в Україні Ольга Фреймут мешкає із сином Валерієм та донькою Євдокією в Лондоні, яких виховує разом із телевізійним продюсером Володимиром Локотком. Фреймут відкрила власний бізнес у Великій Британії. Це курси сучасного етикету.