«Зйомки забирають багато часу». Володимир Ярославський прокоментував можливий відхід з МастерШеф

Шеф-кухар і ресторатор Володимир Ярославський в інтерв’ю програмі Тур зірками зізнався, чи замислюється він над тим, щоб узяти паузу в суддівстві на шоу МастерШеф.

«Звісно, зйомки МастерШеф забирають багато часу. І рестораном маєш займатися, і рецептами, і щось створювати. Думаю, що прийде час, коли доведеться знову взяти паузу й почати розвивати творчість. Все одно кулінарія не стоїть на місці, і треба віддавати себе і цій частині, робити щось проривне, шукати щось особливе, працювати з командою. На все свій час. Я мрію і про невеличку ферму. Щось типу агротуризму», — зазначив Ярославський на презентації кліпу Анни Трінчер.

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Шеф-кухар також висловився щодо конкуренції з Ектором Хіменесом-Браво та відреагував на чутки про те, що Ектор нібито «головний на кухні МастерШеф. «Я такого навіть не чув. Ектор — величезний професіонал своєї справи. Насправді у нього вчитися й вчитися. Він дуже красиво розкладає свої думки, поважає своїх колег, завжди допомагає порадами — як краще… Ну досвід неймовірний. Просто треба робити свою роботу тут, окрім телебачення, бути важливим для України — і тоді будеш у складі суддів. І думаю, треба бути нормальною, хорошою людиною», — сказав кулінар.