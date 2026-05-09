«Просто в шоці». Володимир Ращук вийшов на зв’язок після інтерв'ю дружини Вікторії Білан, яка звинуватила його у зраді

«Що я хочу сказати. Я дуже вдячний усім своїм друзям, колегам, побратимам за дуже теплі й важливі слова і за ту підтримку, яку ви дали мені. Це безцінно. Я навіть не очікував, що в мене є така кількість адекватних, крутих людей, які мене особисто знають і не знають, але все розуміють. Я просто в шоці. В країні є набагато важливіші проблеми, ніж особисте життя і розлучення якогось там Ращука. Хочу, щоб ви весь свій праведний гнів перемістили на донат проти Росії. Це набагато зараз важливіше», — сказав Ращук.

Реклама

Актор-воїн Ращук відреагував на заяви Вікторії Білан / Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Вікторія Білан розповіла, що на останнє ЕКЗ Ращук йшов уже перебуваючи у стосунках з іншою жінкою. Пара була одружена 11 років. У жовтні минулого року у них народився син. Вони ще не оформили розлучення. У пари також є дочка Катерина, яка навчається на акторському факультеті. Ращук нещодавно заявив, що покохав іншу жінку. У вересні 2023 року Ращук отримав статус ветерана війни.

Нещодавно Ращук приголомшив результатами свого схуднення. Зірка серіалу Прикордонники кардинально змінився.