«Я покохав». Володимир Ращук та Вікторія Білан розійшлися після 11 років шлюбу

Актор та військовослужбовець Володимир Ращук заявив, що розійшовся з дружиною-акторкою Вікторією Білан після 11 років шлюбу. У жовтні 2025 року у них народився син .

Про це він сказав в інтервʼю для YouTube-каналу КіноUA.

За словами, він розійшовся з дружиною, оскільки у нього сталися певні «переоцінки в житті».

«Чи я став дорослішим, чи почав більше думати про себе, про те, чого насправді хочу. Яким хочу бачити своє життя. Не знаю, чи це пов’язано з війною, чи з іншими обставинами. Ми прийняли рішення розійтися, ми не разом, але в нас є син. Це найголовніше», — сказав Ращук.

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Чоловік пояснив, що закохався. Водночас він намагається проводити весь свій вільний час із шестимісячним сином.

«Хтось каже, що зрадник, але ви походіть у моїх чоботях, поживіть моє життя, а вже потім будете засуджувати й розповідати, як кому жити. Увесь вільний час, щонайменше тричі на тиждень, я їду. Вчора провів вісім годин із малим. Ми гуляли, спали, гралися, ходили на плавання. Для мене найголовніше — син. А стосунки — так склалося», — додав він.

Володимир Ращук і Вікторія Білан створили творче ком’юніті зірок театру і кіно Мій театр. Білан також є викладачкою акторської майстерності для дітей і дорослих.

У пари також є донька Катерина, яка навчається на акторському факультеті у Київському національному університеті ім. І. Карпенка-Карого.

З початку повномасштабного вторгнення Володимир Ращук мобілізувався до ЗСУ.

У серпні Вікторія Білан оголосила про вагітність, а вже у жовтні — про народження сина.