«Моє чергове випробування». Актор-воїн Володимир Ращук здивував трансформацією — Цимбалюк, Салем і Федінчик прокоментували

3 травня, 14:32
Актор-воїн Володимир Ращук приголомшив схудненням (Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk)

Актор-воїн Володимир Ращук приголомшив схудненням (Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk)

Актор-воїн Володимир Ращук, який нещодавно розлучився з дружиною, актрисою Вікторією Білан, приголомшив результатами свого схуднення. Зірка серіалу Прикордонники кардинально змінився.

Читайте також:
«Неетично». Олена Лавренюк відреагувала на критику Олексія Суровцева фільму Всі відтінки спокуси, в якому знялася з Дантесом

До того ж Ращук повідомив, що зайнявся бодибілдингом, і вже взяв участь у змаганнях. За словами актора, він зважився на трансформації у важкий період свого життя. Ращук в Instagram опублікував фото до і після схуднення.

Реклама

«Зміни! Це ключова ідея мого формування. Кожен раз, коли приходять скрутні часи, я ніколи нікого не звинувачую, я ставлю питання собі, кидаю собі виклик і починаю мінятися. І ось моє чергове випробування себе», — написав актор. «Братику, красава» — прокоментував Тарас Цимбалюк.

Володимир Ращук вразив результатами трансформації (Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk)
Володимир Ращук вразив результатами трансформації / Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Володимир Ращук на змаганнях з бодибілдингу здобув дві золоті та одну бронзову медалі. «Ніколи не планував, але як то кажуть „не зарікайся“. Але що станом на сьогодні: кайфанув, насолодився виступом, побадався з великими дядьками, потішив свою зухвалість, нагадав собі що я спортсмен, хоч і в минулому (хоча колишніх не буває) та отримав дві золоті та одну бронзову медалі. Цю перемогу хочу присвятити своєму сину Яремчику, я люблю тебе. Дякую кожному, хто був, є поруч, хто вірив та надавав свої сили», — зазначив актор.

instagram.com/volodymyr_rashchuk
Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk
instagram.com/volodymyr_rashchuk
Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk
instagram.com/volodymyr_rashchuk
Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

«Піп*ц! Це просто так круто! Що взяв і зробив!», — підтримав у коментарях Ращука Даніель Салем. «Як ти це зробив?! Красава!», — написав Андрій Ісаєнко. «Нічого собі ти дав», — додав Андрій Федінчик.

Нещодавно стало відомо, що військовослужбовець Володимир Ращук, який обороняв Київську область і брав участь у боях за Рубіжне, розійшовся з Вікторією Білан після 11 років шлюбу. У вересні 2023 року Ращук отримав статус ветерана війни.

Читайте також:
Возз'єдналися на Великдень. Актор-воїн Володимир Ращук поділився фото з колишньою дружиною Вікторією Білан та їхнім шестимісячним сином
Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   український актор Тарас Цимбалюк

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини