До того ж Ращук повідомив, що зайнявся бодибілдингом, і вже взяв участь у змаганнях. За словами актора, він зважився на трансформації у важкий період свого життя. Ращук в Instagram опублікував фото до і після схуднення.

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«Зміни! Це ключова ідея мого формування. Кожен раз, коли приходять скрутні часи, я ніколи нікого не звинувачую, я ставлю питання собі, кидаю собі виклик і починаю мінятися. І ось моє чергове випробування себе», — написав актор. «Братику, красава» — прокоментував Тарас Цимбалюк.

Володимир Ращук вразив результатами трансформації / Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Володимир Ращук на змаганнях з бодибілдингу здобув дві золоті та одну бронзову медалі. «Ніколи не планував, але як то кажуть „не зарікайся“. Але що станом на сьогодні: кайфанув, насолодився виступом, побадався з великими дядьками, потішив свою зухвалість, нагадав собі що я спортсмен, хоч і в минулому (хоча колишніх не буває) та отримав дві золоті та одну бронзову медалі. Цю перемогу хочу присвятити своєму сину Яремчику, я люблю тебе. Дякую кожному, хто був, є поруч, хто вірив та надавав свої сили», — зазначив актор.

Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

«Піп*ц! Це просто так круто! Що взяв і зробив!», — підтримав у коментарях Ращука Даніель Салем. «Як ти це зробив?! Красава!», — написав Андрій Ісаєнко. «Нічого собі ти дав», — додав Андрій Федінчик.

Нещодавно стало відомо, що військовослужбовець Володимир Ращук, який обороняв Київську область і брав участь у боях за Рубіжне, розійшовся з Вікторією Білан після 11 років шлюбу. У вересні 2023 року Ращук отримав статус ветерана війни.