Возз'єдналися на Великдень. Актор-воїн Володимир Ращук поділився фото з колишньою дружиною Вікторією Білан та їхнім шестимісячним сином

Актор-воїн Володимир Ращук, який днями повідомив, що розлучився з дружиною, акторкою Вікторією Білан, в Instagram опублікував фото з колишньою та їхнім шестимісячним сином.

На Великдень Ращук (Каховський об'єкт, Батьківські збори) возз'єднався з колишньою дружиною-актрисою Вікторією Білан. На свіжому фото Ращук і Білан зображені зі своїм сином Яремою, який народився 5 жовтня 2025 року.

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«Happy Easter», — коротко підписав знімок Ращук. Вікторія Білан у Stories опублікувала фото з колегою, акторкою Веронікою Мішаєвою-Яковлєвою. Актриси разом посвятили великодні кошики.

Володимир Ращук та Вікторія Білан із сином / Фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Вікторія Білан та Вероніка Мішаєва-Яковлєва / Фото: instagram.com/vikki.bilan

Фото: www.instagram.com/vikki.bilan

«Перший Великдень Яремчика. У нього теж була своя корзинка, хоч і маленька, але така ж святкова, як і в дорослих. Сьогодні він вперше святив пасочку, вперше проживав це світле свято разом з нами… вперше був щедро омитий святою водичкою. І навіть зробив свій перший крок у нове — почали прикорм. Так виглядає моє материнське щастя! Ще б донечку поряд, але в неї своє доросле життя. Люблю вас, мої дітки. Миру нашій прекрасній країні і спокою, любові та віри кожному серденьку! Дякую нашим воїнам, що маємо можливість жити і святкувати! Повертайтесь живими до своїх родин!», — написала актриса Вікторія Білан.

Нещодавно стало відомо, що військовослужбовець Володимир Ращук, який обороняв Київську область і брав участь у боях за Рубіжне, розійшовся з Вікторією Білан після 11 років шлюбу. У колишнього подружжя також є доросла дочка Катерина. Дівчина навчається на акторському факультеті в Київському національному університеті ім. І. Карпенка-Карого.

Актор заявив, що покохав іншу жінку. Водночас Ращук намагається проводити весь свій вільний час із шестимісячним сином. У вересні 2023 року Ращук отримав статус ветерана війни.

Нагадаємо, Ада Роговцева показала рідкісні фото з членами своєї родини. Актриса в сімейному колі готувалася до Великодня.