Телеведучий Володимир Остапчук з родиною переїжджає в Канаду . У цій країні мешкають двоє його дітей від першого шлюбу.

Про це повідомила дружина Остапчука, Катерина, в Instagram.

За словами Катерини, їхня родина розглядала варіант переїзду вже тривалий час, а остаточне рішення прийняли після того, як у лютому будинок телеведучого зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки.

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«Як ви знаєте мій чоловік — резидент Канади, а ще в нього там живуть старші діти, тому наразі переїзд туди нам здається закономірним та логічним. Всім серцем люблю Україну та Київ, але треба думати не тільки про себе, а й про Тимофія. Особисто мені морально легше не сприймати це рішення остаточним, тому залишаю за собою право на надію повернутися. Принаймні поки, будемо жити на дві країни», — заявила жінка, додавши, що вони обрала для життя Монераль.

Фото: Скриншот/Instagram

Наразі родина Остапчуків продає своє майно, зокрема, Катерина продає свій автомобіль, який був подарунком від чоловіка.

Фото: Скриншот/Instagram

Жінка зазначає, що Володимир планує працювати ведучим у Європі та отримав отримав запрошення викладати в університеті.

«А ще Вова ж у Канаді вчився в університеті і ось останні півроку ще навчався дистанційно і склав іспити. Тепер він має право викладати в університетах Канади, а в них це зовсім інша справа, ніж у нас, по можливостях. Його навіть деякі універи вже запросили», — додала вона.

Фото: Скриншот/Instagram

У Володимира Остапчука троє дітей. Донька Емілія та син Еван від першої дружини Олени Войченко. У стосунках з Катериною Остапчук у 2024 році народився син Тимофій.