«Еміграція — важкий крок». Телеведучий Володимир Остапчук з родиною переїжджає в Канаду
Телеведучий Володимир Остапчук з родиною переїжджає в Канаду (Фото: ostapchukkaterynaa/Instagram)
Телеведучий Володимир Остапчук з родиною переїжджає в Канаду. У цій країні мешкають двоє його дітей від першого шлюбу.
Про це повідомила дружина Остапчука, Катерина, в Instagram.
За словами Катерини, їхня родина розглядала варіант переїзду вже тривалий час, а остаточне рішення прийняли після того, як у лютому будинок телеведучого зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки.
«Як ви знаєте мій чоловік — резидент Канади, а ще в нього там живуть старші діти, тому наразі переїзд туди нам здається закономірним та логічним. Всім серцем люблю Україну та Київ, але треба думати не тільки про себе, а й про Тимофія. Особисто мені морально легше не сприймати це рішення остаточним, тому залишаю за собою право на надію повернутися. Принаймні поки, будемо жити на дві країни», — заявила жінка, додавши, що вони обрала для життя Монераль.
Наразі родина Остапчуків продає своє майно, зокрема, Катерина продає свій автомобіль, який був подарунком від чоловіка.
Жінка зазначає, що Володимир планує працювати ведучим у Європі та отримав отримав запрошення викладати в університеті.
«А ще Вова ж у Канаді вчився в університеті і ось останні півроку ще навчався дистанційно і склав іспити. Тепер він має право викладати в університетах Канади, а в них це зовсім інша справа, ніж у нас, по можливостях. Його навіть деякі універи вже запросили», — додала вона.
У Володимира Остапчука троє дітей. Донька Емілія та син Еван від першої дружини Олени Войченко. У стосунках з Катериною Остапчук у 2024 році народився син Тимофій.