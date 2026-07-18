Серед гостей Дар’я Петрожицька та Ксенія Вертинська. Актор Володимир Гладкий одружився

18 липня, 14:38
Володимир Гладкий одружився (Фото: instagram.com/vova_gladki)

Володимир Гладкий одружився (Фото: instagram.com/vova_gladki)

Актор Володимир Гладкий поділився радісною новиною. Гладкий зіграв весілля зі своєю коханою, Наталею Маринкевич. На свято актор запросив зіркових колег.

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Наталія та Володимир організували виїзну церемонію на природі. Свято відбулося у селі Мощун (у Бучанському районі Київської області). «Чоловік і дружина», — підписали відео з весілля в Instagram Гладкий і Маринкевич.

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Зірка серіалу Дільничний з ДВРЗ запросив на весілля зіркових колег. На святі помітили акторку Ксенію Вертинську (доньку Олексія Вертинського) та її чоловіка, актора Ігоря Рубашкіна, актора Арама Арзуманяна з дружиною Христиною, а також акторку Дар’ю Петрожицьку. «Дякую, що дозволили бути з вами в цей день», — написала у Stories Вертинська.

Володимир Гладкий з дружиною Наталею (Фото: instagram.com/kseniyavertinska)
Володимир Гладкий з дружиною Наталею / Фото: instagram.com/kseniyavertinska
instagram.com/petrozhitskaya
Фото: instagram.com/petrozhitskaya
instagram.com/petrozhitskaya
Фото: instagram.com/petrozhitskaya
Ксенія Вертинська, Ігор Рубашкін і Дар'я Петрожицька (Фото: instagram.com/kseniyavertinska)
Ксенія Вертинська, Ігор Рубашкін і Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/kseniyavertinska
instagram.com/aram_dad
Фото: instagram.com/aram_dad
instagram.com
Фото: instagram.com
instagram.com/vova_gladki
Фото: instagram.com/vova_gladki

«Щастя молодятам. Сьогодні (17 липня) народилася одна сім'я», — зазначила Дар’я Петрожицька, яка ще у жовтні 2023 року оголосила про заручини зі своїм хлопцем Олексієм. Акторка відклала весілля. Обранець Дар'ї мешкає у Німеччині, і вони рідко бачаться.

Нагадаємо, Юрій Савранський освідчився Наталці Денисенко під час їхнього нещодавнього відпочинку у Туреччині. Днями закохані висловилися щодо майбутнього шлюбного договору. Для Денисенко та Савранського це буде другий шлюб.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Свадьба український актор

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