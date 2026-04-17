«Я гуглив про ваше місто». Король Швеції Карл XVI Густав поділився враженнями від Львова під час візиту в Україну

Король Швеції Карл XVI Густав, який 17 квітня перебуває в Україні з візитом , поділився враженнями від Львова. Мер Садовий розповів йому, як місто переживає повномасштабне вторгнення Росії.

У своєму Telegram-каналі мер Львова опублікував відео спілкування зі шведським монархом.

Під час зустрічі Садовий розповів Карлу XVI Густаву, що до повномасштабного вторгнення місто приймало 2−2,5 млн туристів на рік. Однак після 2022 року ситуація змінилася.

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«Я гуглив про ваше місто перед приїздом», — пожартував король.

Шведському монарху провели екскурсію містом, зокрема показали Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, де щодня проходять відспівування загиблих військових.

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Roman Baluk

«Росіяни атакують Львів ракетами і дронами. Ми втрачаємо багато людей. Останній раз [росіяни атакували місто] три тижні тому», — розповів Андрій Садовий, маючи на увазі атаку 24 березня, під час якої було пошкоджено Бернардинський монастир та багатоповерхівку.

Під час спілкування з журналістами Карл XVI Густав зазначив, що Швеція та її громадяни підтримують Україну.

«Важко по-справжньому зрозуміти, що люди живуть у великій частині країни під жахливим тиском. Звісно, ми також відвідали військове кладовище тут неподалік, де поховані кілька тисяч нещодавно загиблих — членів сімей. Це дуже сильно вражає. Всі вони молоді люди, які були на війні та боролися за країну. Думаю, у Швеції велика підтримка. Більшість людей знають, що відбувається, і хочуть по-різному допомогти та підтримувати країну», — заявив він.

17 квітня король Швеції прибув в Україну разом із міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Штенергард, щоб продемонструвати «рішучу підтримку» України.

У Львові Карл XVI Густав разом із президентом Зеленським вшанували полеглих військових, похованих на Марсовому полі.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Це перший візит монарха до України з початку повномасштабного вторгнення та другий загалом. У 2008 році він приїжджав разом із королевою Сільвією та відвідував шведську громаду на Херсонщині.