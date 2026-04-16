Триватиме шість днів. Король Чарльз і королева Камілла оголосили план свого державного візиту до США

Букінгемський палац оголосив офіційний маршрут короля Чарльза і королеви Камілла в рамках державного візиту до США наприкінці квітня .

Про це повідомляє The Hill.

Шестиденна поїздка розпочнеться 27 квітня у Вашингтоні, округ Колумбія, з подальшими зупинками в Нью-Йорку та Вірджинії.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що король виголосить промову перед обома палатами Конгресу 28 квітня. Чарльз стане другим британським монархом, який офіційно звернеться до Конгресу. Першою була мама короля, покійна королева Єлизавета в 1991 році.

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Після звернення президент Трамп і перша леді Меланія прийматимуть королівську пару на державній вечері в Білому домі.

Після Вашингтона королівська пара вирушить до Нью-Йорка, де зустрінеться з родинами загиблих внаслідок теракту 11 вересня.

Крім цього, король відвідає громадську організацію, що займається просуванням сталого міського фермерства, та зустрінеться з бізнес-лідерами. Королева окремо відвідає захід, присвячений 100-річчю серії мультфільмів про Вінні-Пуха.

Далі Чарльз і Камілла вирушать до національного парку у Вірджинії, де король зустрінеться з представника корінної громади та захисниками природи. Королева ж відвідає ферму, пов’язану з кінними перегонами. Подружжя також відвідає університетську вечірку у Вірджинії з нагоди святкування 250-річчя незалежності США.

Після поїздки до США король самостійно вирушить на Бермудські острови. Він стане першим монархом Великої Британії, який відвідав заморську британську територію.

Як зазначають в The Hill, візит королівського подружжя до США відбувається на тлі напруження між Трампом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Причиною цього напруження стали запроваджені президентом США тарифи та війна проти Ірану.