Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерело, близьке до подружжя.

«Ми випробували цей план дій, і він спрацював», — повідомило джерело, наближене до подружжя незадовго до того, як вони готувалися до повернення додому.

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«Вони роблять правильну річ. Незалежно від того, чи хочете ви назвати це „трохи тут, трохи там“ (в оригіналі — half in, half out), чи — як вони, ймовірно, це описали б — просто тим, що вони роблять те, що хочуть, і роблять це у справді позитивний спосіб, цей тиждень дав нам впевненість, що це правильний курс дій. Це цілком може стати зразком для майбутнього», — додав інсайдер.

Як зазначає видання, попри скептичні повідомлення автралійських ЗМІ щодо доцільності туру та дискусій щодо фінансування охорони, візит пари вважається успішним. Тон висвітлення поїздки змінився, коли стало зрозуміло, що «герцога та герцогиню на кожній зустрічі вітають з розпростертими обіймами».

Цей досвід стане основою для майбутніх поїздок, зокрема, можливо, до Великої Британії, якщо подружжю зможуть забезпечити бажану безпеку.

Головною проблемою завжди залишатиметься необхідність Гаррі і Меган заробляти гроші.

Ця суперечність між суспільним обов’язком та особистими інтересами особливо гостро проявилася цього тижня, коли гучні візити, присвячені питанням психічного здоров’я та ветеранам війни, поєднувалися з комерційними можливостями.

Помічники подружжя наполягають, що гонорар, який Меган заробила за свою промову на дівчачому ретриті у Сіднеї, дозволив подружжю покрити витрати, зокрема оплатити переліт до Австралії, проживання та охорону їхньої команди з дев’яти осіб.

«Так живе 99,99% населення світу. Їм доводиться працювати, щоб заробляти на життя, їм доводиться оплачувати рахунки за електроенергію, як і всім іншим. Вони не фінансуються за рахунок платників податків», — зазначило одне з джерел.

Поїздка герцога і герцогині Сассекських до Австралії почалася 14 квітня і тривала до пʼятниці, 17 квітня. Це перший візит Гаррі та Меган до країни з 2018 року. Тоді вони відвідували країну як члени королівської родини з офіційним візитом.

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Цього разу вони прилетіли до країни не лише у благодійних цілях, але й у комерційних. Меган вивчає можливості розширення свого бренду As Ever в Австралії.

Для візиту до організації, що допомагає безхатнім жінкам та тим, що постраждаи від домашнього насильства, Меган обрала прикраси від Cartier. Таким вибір розкритикували, мовляв, вони недоречні у місці, де жінкам роздають їжу.