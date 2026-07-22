Публічно дистанціювалася ще у 2024-му. Вівʼєн Джолі-Пітт слідом за Меддоксом та Захарою подала документи на зміну прізвища

Наймолодша донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі , Вівʼєн, офіційно подала документи на зміну прізвища. 18-річна дівчина, як її брат Меддокс і сестра Захара, офіційно хоче позбутися прізвища батька, хоча публічно дистанціювалася ще у 2024 році.

Як пише HELLO!, 18-річна дівчина подала клопотання до Вищого суду округу Лос-Анджелес про юридичну зміну свого імені з Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт на Вів'єн Маршелін Джолі.

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Згідно з судовими документами, вона вказала причину цього рішення як «особисту», а судове засідання щодо її клопотання заплановано на 2 листопада.

Вівʼєн стала першою дитиною експодружжя, яка публічно дистанціювалася від прізвища Пітт. У травні 2024 року в афіші бродвейського мюзиклу Чужі, який Вів'єн допомагала продюсувати Анджеліна, її імʼя було вказано як Вів'єн Джолі, а не Вів'єн Джолі-Пітт. Далі це зробила Захара.

Єдиною дитиною, яка у 2024 році офіційно змінила прізвище, була Шайло — старша біологічна донька експодружжя. Тоді її представник назвав це рішення «особистим».

Наразі Захара та Меддокс також перебувають у процесі офіційної зміни прізвища. Слухання у справі Захари заплановано на 28 вересня, а слухання у справі Меддокса — на 14 вересня.

Також відомо, що у шкільному дипломі 18-річного Нокса — брата-близнюка Вівʼєн — записане лише прізвище Джолі.

За даними Page Six, єдина дитина експодружжя, яка ще контактує з родиною Бреда, є 22-річний Пакс. Він зберіг прізвище батька.

«Попри тісні стосунки Пакса з родичами батька, у нього не дуже близькі стосунки з Бредом», — заявило джерело Page Six.

За даними видання, Анджеліна Джолі задоволена тим, що її діти віддалилися від свого батька. У червні Анджеліна Джолі дала інтервʼю Variety, під час якого заявила, що рада, що діти «все ще люблять її, бо це багато про що говорить», і хочуть бути поруч з нею.