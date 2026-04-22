«Люблю сильно». Віталій Козловський показався зі старшою сестрою і розповів про неї

Український співак Віталій Козловський поділився зворушливим відео зі старшою сестрою Оленою і розповів про те, як свої перші концерти робив для неї.

Віталій Козловський вперше за довгий час розповів про свою старшу сестру Олену. Вона відвідла його концерт і побувала в гримерці. Зворушливим фрагментом зі сцени та гримерки він поділився в Instagram.

Реклама

«Ви знаєте в цьому залі присутня людина, яка доклала дуже багато відповідальності і часу, щоб мене виховати. Це моя сестра Олена. Я тебе дуже сильно люблю», — сказав він зі сцени і присвятив їй пісню Чорнобривці.

Козловський зізнався, що сестра з дитинства опікувалася ним, ніби друга мати і саме перед нею він влаштовував домашні концерти.

«Вчора обійняв її і мені стало так тепло-тепло. Дуже скучив. Це Олена. Моя сестра, моя друга мама. Це вона закривала мене в кімнаті в дитинстві і не випускала, поки не доїм суп. Це з нею були перші мої концерти перед телевізором з дезодорантами в руках замість мікрофонів. До неї я йшов ділитися найсокровеннішим і просити порад. Щасливий, що ми зустрілися! Люблю сильно!», — підписав він відео.