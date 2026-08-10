«Минулий ми завершили з мінусом в 9,5 млн». Засновниця Вирій. Простонеба Альона Гудкова відповіла на критику фестивалю

У сторіз Instagram, вона повідомила, що Вирій — це збитковий фестиваль, і на її думку він в першу чергу є внеском у розвиток української культури. За її словами, борги, які утворились минулого року за результатами проведення першого Вирію, її компанія віддавала за рахунок прибутків фестивалю Кураж та її власних.

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«Фан факт про Вирій. Минулий ми завершили з мінусом в 9,5 млн. Саме так, це був борг, який віддавав Кураж, я зі свого заробітку, значно обмежила свої витрати і взагалі це вартість інвестиції в культурні проєкти. Я ризикнула, це була моя відповідальність. Я не нила, не жалілась і не викликала до себе співчуття, що ніхто не цінує, що я не можу купити собі сукню або поїхати з дітьми на море», — написала вона.

У дописі вона також зауважила, що фестиваль Кураж виділяє значні суми на благодійність, зауваживши, що, як приватний підприємницький проєкт міг віддавати лише борг, не спрямовуючи кошти на благодійні потреби.

«В цьому ж червні ми віддали весь прибуток, ок?) бо це моє рішення, як підприємця, який цінує свою країну і усвідомлює, який мій вклад в країну окрім просто розвитку культури має бути. І я себе не порівнюю, хто більше, хто менше. Я роблю як треба моїй совісті, а не когось в тредс, хто разом з почуттям провини у людей, що живуть поки живі ще, і намагається присоромити когось за те, чого не знає. Сподіваюсь, я заспокоїла всі друзів і підписників, які пишуть і хвилюються, що я передумаю робити Вирій, бо комусь не сподобалися труси з пір'ям або що я не знаю, як пишеться слово благодійність)) В мене броня вже дай Бог, давно тут відпочиваю.», — зауважила вона.

Фото: gudkova_alyona/Instagram

Фото: gudkova_alyona/Instagram

Фото: gudkova_alyona/Instagram

Фестиваль Вирій. Простонеба — етнічно-електронна подія, що поєднує музику, українське етно, театр і перформанс-мистецтво. Серед хедлайнерів фестивалю був Святослав Вакарчук, а за театральну частину відповідав режисер Іван Уривський. Кожен відвідувач фестивалю мав дотримуватися дрескоду, який цьогоріч описувався як розкуте етно, природність і свобода.