Знайшли у власному будинку. Помер актор серіалу Клан Сопрано Вінсент Пасторе

Пішов із життя американський актор Вінсент Пасторе. Його знайшли мертвим у власному будинку у Бронксі (штат Нью-Йорк) у суботу, 1 серпня. Акторові було 80 років.

Представники Пасторе підтвердили сумну новину. Актора знайшли мертвим у його будинку у Бронксі. Ймовірно, Пасторе помер уві сні. Його тіло виявив сусід після того, як актор не виходив на зв’язок протягом трьох днів. Про це повідомляє People. Обставини смерті актора наразі з’ясовуються. Припускається, що смерть настала з природних причин.

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Менеджер Пасторе, Роберт Альтман, підтвердив, що актор помер вдома. «Вінні був однією з найдобріших і найщедріших людей, яких я коли-небудь знав. Він ставився до всіх із теплотою та повагою, ніколи не відмовляючи шанувальникам, які хотіли сфотографуватися чи отримати автограф. Він щиро цінував людей, які його підтримували», — додав Альтман у своїй заяві для видання People.

Пасторе зіграв Сальваторе Бонпенсьєро, найкращого друга Тоні Сопрано, у культовому серіалі HBO Клан Сопрано. Він також знявся в десятках телесеріалів, зокрема Закон і порядок, Практика та Поліція Гаваїв. Його останньою роботою стала роль у кримінальному трилері Bad News On The Doorstep. У актора залишилася донька Рене.