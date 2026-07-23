Зірка Зоряного шляху. Актор Вільям Шатнер та його донька заявили, що побороли рак 4 стадії

95-річний актор Вільям Шетнер, відомий за роллю капітана Кірка у Зоряному шляху, та його донька Мелані розповіли про те, що пережили рак 4 стадії.

У 2022 році 61-річної Мелані діагностували рак грудей. Наступного року у її батька виявили меланому четвертої стадії з метастазами в легенях і мозку. Жінка пройшла хіміотерапію, операцію та 30 сеансів променевої терапії.

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В розмові з журналом People Мелані розповіла, що їй було важко переживати власне лікування на тлі хвороби батька.

«Я чітко пам’ятаю, як подумала: „У мене немає сил і дбати про себе, і водночас втрачати батька“», — розповіла вона.

Сам Шатнер був непохитний: «Вони сказали: „У тебе рак. Якби ти прийшов пізніше, тебе б уже не було“. Бачиш? Ось таке моє життя. Я думаю, що Всесвіт піклується про мене».

У момент власної боротьби з онкологією актор намагався підтримати доньку. Зокрема, він взяв на себе її витрати, пов’язані з лікуванням. Шетнер не хотів, щоб фінансові питання додавали Мелані ще більше переживань.

«Не хочу, щоб ти хвилювалася про гроші. Просто надсилай мені всі рахунки», — сказав актор доньці.

Наразі і Мелані, і Вільям Шетнер повністю здорові. Тепер вони хочуть підтримувати інших людей, які проходять через подібні випробування. Тому батько і донька запустили подкаст під назвою No Time but Now (Немає іншого часу, крім зараз). У майбутніх епізодах вони говоритимуть з лікарями, медичними експертами та людьми, які також перемогли рак, і ділитися їхніми історіями.