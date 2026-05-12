Попри протести у Венеції. Вілем Дефо відвідав російський павільйон на Венеційській бієнале 2026

Американський актор Вілем Дефо відвідав російський павільйон на Венеційській бієнале 2026 , попри протести активістів, які тривали у місті з 6 по 9 травня.

Відео з Дефо опублікував російський ансамбль Толока на своїй сторінці в Telegram. На кадрах учасники ансамблю виконують російську народну пісню Коробочка.

Ці кадри зʼявилися у Мережі 8 травня — на четвертий день роботи російського павільйону.

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Поява Дефо у російському павільйоні відбулася на тлі масштабного скандалу навколо участі РФ у Венеційській бієнале. Російський павільйон працював у Венеції вперше з 2022 року. Водночас доступ до нього мали лише журналісти та представники артспільноти під час закритих показів із 5 по 8 травня.

Впродовж усієї виставки — з 9 травня до 22 листопада — його закриють для публіки, але документацію виступів транслюватимуть на екранах у вікнах або показуватимуть уже записаний контент без фізичної присутності художників.

З 6 по 9 травня у місті пройшла низка акцій протестів через участь Росії у виставці.

Що відомо про Венеційську бієнале-2026

Венеційська бієнале триватиме з 9 травня до 22 листопада 2026 року.

Цьогоріч Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення відкриє свій національний павільйон. Проти цього рішення виступили уряди 22 європейських країн. Вони підписали спільний протест проти участі Росії на Венеційській бієнале, який передали президенту виставки П'єтранджело Буттафуоко та міністру культури Італії Алессандро Джулі.

Водночас 37 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію призупинити фінансування в розмірі двох мільйонів євро через участь Росії та розглянути обмежувальні заходи проти осіб, пов’язаних з російським павільйоном.

Євродепутати наголошували, що «довіра до Європейського Союзу буде підірвана», якщо він не перешкодить участі РФ.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти п’ятьох культурних діячів РФ, повʼязаних з російським павільйоном.

Серед них — Анастасія Карнєєва, яка з 2021 року обіймає посаду комісара павільйону та представлятиме там Росію цього року. Вона є донькою Ніколая Волобуєва, генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій Ростех.

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Україна також закликала Італію не видавати візи російським учасникам Бієнале.

Міністерка культури Латвії Агнесе Лаце заявила, що бойкотуватиме відкриття виставки 9 травня, якщо Росія візьме участь. Вона ініціювала спільну заяву щодо виключення Росії з Венеційської бієнале. Її підписали 25 країн.

Також в уряді Фінляндії повідомили, що їхні високопосадовці не відвідають виставку цього року, якщо організатори все-таки дозволять відкритися російському павільйону.

У відповідь журі Венеційської бієнале заявило, виключило Росію та Ізраїль з претендентів на головні нагороди та не відвідуватиме їхні павільйони.

29 квітня Artslooker написав, що російський павільйон на Венеційській бієнале закриють від публіки. Він буде відкритий лише з 5 до 8 травня — у дні попереднього перегляду для преси та артспільноти.

30 квітня міжнародне журі бієнале в повному складі подало у відставку через участь Росії.