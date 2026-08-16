«І ось ми знову тут». Вікторія Бекхем похизувалася побаченням з Девідом Бекхемом у готелі, в якому вони зупинялися 29 років тому

16 серпня, 13:35
Вікторія та Девід Бекхем (Фото: REUTERS/Mario Anzuoni)

Вікторія та Девід Бекхем (Фото: REUTERS/Mario Anzuoni)

Дизайнерка Вікторія Бекхем і співвласник американського клубу Інтер Маямі Девід Бекхем поділилися романтичними фото, зробленими під час їхньої відпустки в Портофіно (Італія).

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Під час літніх канікул з дітьми Девід і Вікторія Бекхем виділили час для себе й повернулися до готелю в Портофіно, де вперше відпочивали разом 29 років тому. Тоді про їхні стосунки пресі ще не було відомо.

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«29 років тому ми приїхали до Портофіно, у цей готель — ще до того, як хтось дізнався, що ми зустрічаємося, — і ось ми знову тут», — прокоментував колишній футболіст. «Знову в Портофіно, де все почалося у 1997 році. Я тебе кохаю», — підписала кадри з чоловіком Вікторія Бекхем.

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Для особливого побачення Бекхем обрала чорну напівпрозору мереживну максісукню з V-подібним вирізом і квітковою аплікацією. Влітку зіркова родина проводить час на своїй яхті, вартістю 16 мільйонів фунтів стерлінгів, зупиняючись у мальовничих місцях на Французькій та Італійській Рив'єрі.

instagram.com/davidbeckham
Фото: instagram.com/davidbeckham

4 липня Вікторія та Девід Бекхеми відсвяткували 27-му річницю весілля. У Девіда та Вікторії четверо дітей — сини Бруклін, Ромео, Круз і донька Гарпер. Вже понад рік Бруклін Бекхем не підтримує зв’язку зі своєю родиною через серйозну сварку. Він звинуватив батьків у навмисному руйнуванні його стосунків з дружиною, акторкою Ніколою Пельтц.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Вікторія Бекхем Девід Бекхем

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