«І ось ми знову тут». Вікторія Бекхем похизувалася побаченням з Девідом Бекхемом у готелі, в якому вони зупинялися 29 років тому
Вікторія та Девід Бекхем (Фото: REUTERS/Mario Anzuoni)
Дизайнерка Вікторія Бекхем і співвласник американського клубу Інтер Маямі Девід Бекхем поділилися романтичними фото, зробленими під час їхньої відпустки в Портофіно (Італія).
Під час літніх канікул з дітьми Девід і Вікторія Бекхем виділили час для себе й повернулися до готелю в Портофіно, де вперше відпочивали разом 29 років тому. Тоді про їхні стосунки пресі ще не було відомо.
«29 років тому ми приїхали до Портофіно, у цей готель — ще до того, як хтось дізнався, що ми зустрічаємося, — і ось ми знову тут», — прокоментував колишній футболіст. «Знову в Портофіно, де все почалося у 1997 році. Я тебе кохаю», — підписала кадри з чоловіком Вікторія Бекхем.
Для особливого побачення Бекхем обрала чорну напівпрозору мереживну максісукню з V-подібним вирізом і квітковою аплікацією. Влітку зіркова родина проводить час на своїй яхті, вартістю 16 мільйонів фунтів стерлінгів, зупиняючись у мальовничих місцях на Французькій та Італійській Рив'єрі.
4 липня Вікторія та Девід Бекхеми відсвяткували 27-му річницю весілля. У Девіда та Вікторії четверо дітей — сини Бруклін, Ромео, Круз і донька Гарпер. Вже понад рік Бруклін Бекхем не підтримує зв’язку зі своєю родиною через серйозну сварку. Він звинуватив батьків у навмисному руйнуванні його стосунків з дружиною, акторкою Ніколою Пельтц.