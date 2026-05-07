Йшов на ЕКЗ, перебуваючи в стосунках з іншою: Вікторія Білан звинуватила чоловіка Володимира Ращука у зраді

Акторка Вікторія Білан звинуватила чоловіка Володимира Ращука у зраді. Пара перебувала у шлюбі 11 років. У жовтні минулого року в них народився син.

Про це вона розповіла в інтервʼю Аліні Доротюк.

За словами акторки, вони з Володимиром тривалий час намагалися народити дитину. Вони почали спроби екстракорпорального запліднення ще до повномасштабного вторгнення. Але вдалою стала лише шоста.

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Сама Вікторія була готова відмовитися від цієї ідеї ще після пʼятої спроби, оскільки це негативно впливало на її здоровʼя. Ращук вмовив її спробувати знову.

«Він мене вмовив, він сказав: „Вікуль, давай, я тебе прошу, давай останній раз. От ще раз. Якщо раптом не вийде, ми просто візьмемо дитятко з будинку малятка і будемо виховувати як своє рідне“. В нас були плани на спільне майбутнє життя», — сказала вона.

Фото: Аліна Доротюк/YouTube/скриншот з відео

Але, як виявилося, на останнє ЕКЗ Ращук йшов уже перебуваючи в стосунках з іншою жінкою. Також, за словами Білан, у її чоловіка була дивна реакція на її вагітність — він збліднув, коли дізнався про це. Крім цього, він нібито ображав та принижував її під час першого триместру вагітності.

Свою поведінку актор пояснював депресією та наслідками контузій. Подружжя звернулося до психотерапевта. Сама ж Вікторія запитувала у Володимира, чи є у нього інша жінка, але той заперечував.

«Мені потрапило до рук їхнє листування. Це був Великдень (2025 рік — nv.ua). Він постійно всюди з телефоном, навіть вночі до туалету встає, іде з телефоном. Це було підозріло. Вперше залишив телефон. Я розблоковую його, а там листування відкрите: „Ти маєш від неї піти, маєш її покинути, коли ти їй про мене скажеш“. Я все це бачу… У мене був такий стрес… це був жах», — пригадує Вікторія.

У відповідь Ращук заявив, що це було лише листування. За його словами, у нього не було фізичної близькості з іншою жінкою. У той день Вікторія зателефонувала цій жінці.

Ращук пропонував пожити окремо, а Білан — піти до сімейного психотерапевта. Актор заявив, що йому потрібен час і взяв чергування на чотири дні на пункті постійної дислокації. Після цього вони помирилися. Але вже за кілька днів акторка виявила, що спілкування Володимира з іншою жінкою продовжувалося.

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Фото: Аліна Доротюк/YouTube/скриншот з відео

«Почалися насмішки та обговорення того, як я це все переживала. Почалися брехні. З її боку було багато порад, як мені брехати, щоб я не здогадалася, як зробити так, щоб не здогадався її чоловік. Вона дуже „гарно“ радила йому, як не хвилюватися за дитину»" — заявила Вікторія, додавши, що ці чотири дні Ращук перебував у компанії іншої жінки.

Саме Білан завершила ці стосунки — зібрала речі чоловіка і попросила піти.

«Він мені такі речі говорив: „Віка, що я наробив, я все зруйнував, я люблю тільки тебе, хочу бути тільки з тобою, з дружиною, з дитиною, я не знаю, що зі мною сталося, я заплутався“. Його трясло, він постійно пив воду. Сказав, що навіть якщо потрібні роки, щоб я пробачила, він готовий чекати, але тільки пробач. Він при мені їй набрав, сказав, що між ними все. 10 днів він мені писав, що любить, а потім я відчула, що стиль змінився. Я відчула, що він знову з нею спілкується», — розповіла акторка.

Через стрес Вікторія народила сина на місяць раніше строку. В день, коли в акторки раптово відійшли води, чоловік відвіз її до пологового.

«Він побачив, як важко народився його син, він розплакався. Залишився зі мною в пологовому. Я дозволила. Впустила його знову у своє життя. Але на сьомий день перебування в пологовому я побачила, як він знову їй пише», — розповіла вона.

Наразі пара залишається у шлюбі. Попереду їх чекає розлучення.

На початку квітня Володимир Ращук дав інтерв'ю, в якому зізнався, що покохав іншу жінку і перебуває в стосунках, але запевнив, що намагається весь свій вільний час проводити з сином.