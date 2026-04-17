Жодного разу не були на парній терапії. Вікторія Бекхем розповіла про стосунки з Девідом після 26 років у шлюбі

Вікторія Бекхем у інтервʼю The Wall Street Journal, у якому прокоментувала конфлікт зі старшим сином , розповіла про стосунки з Девідом після 26 років у шлюбі.

Зі слів дизайнерки, вони з Девідом жодного разу не відвідували парну терапію у психолога. Сама ж Вікторія відвідувала терапевта, оскільки страждала від розладу харчової поведінки.

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Як каже Бекхем, чоловік допоміг їй зосередитися на здоров'ї та фізичній формі.

Крім цього, дизайнерка розповіла, що справляється зі стресом за допомогою кристалів. Вона тримає їх в руках, коли медитує або намагається заснути. Вікторія почала практикувати цей метод, коли вони з родиною переїхали до Каліфорнії.

«Навіть якщо вони не працюють. Вони не завдають шкоди», — зазначила вона.

У цьому ж інтервʼю Бекхем прокоментувала звинувачення Брукліна: «Я думаю, що ми завжди… ми дуже любимо своїх дітей. Ми завжди намагалися бути найкращими батьками, якими тільки можемо бути. І знаєте, ми вже понад 30 років перебуваємо в центрі уваги громадськості, і все, що ми завжди намагалися зробити, це захистити наших дітей і любити наших дітей. Це все, що я насправді хочу сказати з цього приводу».

Що відомо про сварку у родині Бекхем

19 січня Бруклін Бекхем, син Девіда і Вікторії, уперше публічно прокоментував сварку в родині, про яку британські таблоїди писали з квітня 2025 року.

Він звинуватив родину у зневазі його дружини Ніколи Пельтц і спробі контролювати його життя. Зокрема у тому, що Вікторія нібито зруйнувала їхній із Ніколою весільний танець, а Девід відмовлявся бачитися із сином, якщо там буде присутньою невістка.

Також чоловік звинуватив родину у тому, що вони «понад усе» цінують свій публічний образ і що для них бренд Бекхем «на першому місці».

Родина Бекхем ці звинувачення не коментувала. Однак ситуація набула розголосу у Мережі. Деякі гості з весілля вирішили висловити своє бачення ситуації. DJ Fat Tony підтримав твердження Брукліна про «незграбний танець» із його матір'ю, але співак Марк Ентоні сказав, що те, як були представлені події, «навряд чи відповідає дійсності».

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Водночас ЗМІ вказували на те, що деякі звинувачення Брукліна не відповідають тому, що сказала Нікола Пельтц в інтервʼю Vogue із нагоди весілля.