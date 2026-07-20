Вікторія Бекхем поділилася фото з фіналу Чемпіонату світу з футболу після того, як пропустила весілля колеги Мел Сі з Spice Girls

Британська співачка Вікторія Бекхем поділася фото з фіналу Чемпіонату світу з футболу у США після того, як пропустила весілля своєї ексколеги Мелані Чісхолм (Мел Сі) з Spice Girls.

52-річна модельєрка опублікувала у своїх stories в Instagram світлину, на якій вона позує разом з чоловіком, Девідом Бекхемом, на стадіоні MetLife в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі, разом з синами: 23-річним Ромео та 21-річним Крузом. Також на матчі були дівчина Ромео Кім Тернбулл та дівчина Круза Джекі Апостел.

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Вікторія була одягнена у світло-сіру майку та білі штани, які доповнила коричневим поясом. Тим часом Девід надав перевагу елегантному темно-синьому костюму, білій сорочці та темно-синій краватці.

Фото: Скриншот/Instagram

Фото: Скриншот/Instagram

«Мені дуже сподобався наш футбольний тур!» — підписала кадри Бекхем.

Поки Вікторія Бекхем з родиною перебувала у США, у Британії пройшло весілля її колеги по гурту Spice Girls Мел Сі.

Церемонія пройшла у замку в графстві Камбрія, розташованому на північному заході Англії, в озерному краю, який внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На весіллі були присутні учасниці гурту Spice Girls Емма Бантон, Мелані Браун і Джері Голлівелл-Горнер. Бекхем же створила для співачки весільну сукню.

Мел Сі вийшла заміж за австралійського манекенника Кріса Дінгволла, з яким познайомилася у 2023 році у застосунку для знайомств Raya. Для 52-річної Мелані Чісхолм це перший шлюб.