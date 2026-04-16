«Намагалися бути найкращими батьками». Вікторія Бекхем вперше прокоментувала конфлікт із сином Брукліном

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем вперше прокоментувала звинувачення старшого сина Брукліна у контролі та зневазі до його дружини, акторки Ніколи Пельтц.

Бекхем дала інтервʼю американській газеті The Wall Street Journal оскільки її однойменний бренд вперше за 18 років існування досяг рекордних прибутків, хоча до цього був збитковим.

Реклама

Під час розмови дизайнерка розповіла про своє дитинство, період у Spice Girls та про створення власного бренду. Журналістка запитала її про конфлікт із Брукліном.

Під час відповіді на запитання Вікторія не назвала імені старшого сина.

«Я думаю, що ми завжди… ми дуже любимо своїх дітей. Ми завжди намагалися бути найкращими батьками, якими тільки можемо бути. І знаєте, ми вже понад 30 років перебуваємо в центрі уваги громадськості, і все, що ми завжди намагалися зробити, це захистити наших дітей і любити наших дітей. Це все, що я насправді хочу сказати з цього приводу», — сказала вона.

Бекхем також висловилася щодо своїх двох інших дітей — 21-річного Круза та 14-річну Гарпер.

«Крус зараз у турі, благослови його Бог. Він досяг цього звичайним способом», — заявила вона. Гарпер дизайнерка назвала «дуже милою, доброю, працьовитою та порядною».

Що відомо про сварку у родині Бекхем

19 січня Бруклін Бекхем, син Девіда і Вікторії, уперше публічно прокоментував сварку в родині, про яку британські таблоїди писали з квітня 2025 року.

Він звинуватив родину у зневазі його дружини Ніколи Пельтц і спробі контролювати його життя. Зокрема у тому, що Вікторія нібито зруйнувала їхній із Ніколою весільний танець, а Девід відмовлявся бачитися із сином, якщо там буде присутньою невістка.

Також чоловік звинуватив родину у тому, що вони «понад усе» цінують свій публічний образ і що для них бренд Бекхем «на першому місці».

Родина Бекхем ці звинувачення не коментувала. Однак ситуація набула розголосу у Мережі. Деякі гості з весілля вирішили висловити своє бачення ситуації. DJ Fat Tony підтримав твердження Брукліна про «незграбний танець» із його матір'ю, але співак Марк Ентоні сказав, що те, як були представлені події, «навряд чи відповідає дійсності».

Реклама:

Водночас ЗМІ вказували на те, що деякі звинувачення Брукліна не відповідають тому, що сказала Нікола Пельтц в інтервʼю Vogue із нагоди весілля.