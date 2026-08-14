На тлі чуток про зраду. Шоумен Віктор Гевко розлучається із дружиною після 14 років сімейного життя

Зірка Ліги сміхи та учасник команди VIP Тернопіль шоумен Віктор Гевко розлучається зі своєю дружиною Наталею. Подружжя поки офіційно не коментувало ситуацію.

Про розірвання шлюбу стало відомо з інформації на сайті Тернопільського міськрайонного суду. На 17 серпня заплановане судове засідання у справі. Позивачкою зазначена Наталія Гевко, а відповідачем — її чоловік Віктор.

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Віктор та Наталія Гевки розлучаються / Фото: Скриншот із сайту суду

Сімейне життя пари тривало близько 14 років та не обійшлося без публічного скандалу. У 2020 році Гевко балотувався на посаду мера Тернополя від партії Слуга народу. Влітку того року між ним та іншим чоловіком сталася бійка, внаслідок якої комік отримав травми.

Тоді ширилися чутки, що причиною конфлікту могла бути ймовірна зрада дружини Віктора. Чоловік, з яким конфліктував Гевко, нібито був її коханцем. При цьому жодного підтвердження цієї версії не було.

Віктор Гевко часто публікує у своїх соцмережах фото із сином / Фото: gevko_v/ Instagram

Сам Віктор в інтерв'ю Славі Дьоміну згодом прокоментував подію, зазначивши, що у передвиборчий час про нього «писали все, що хочеш». Проте прямої відповіді на запитання, чи справді мала місце зрада, він не дав.

Відомо, що Віктор та Наталія Гевки побралися у 2012 році. У пари є спільний син 2017 року народження. Гуморист часто виставляє фото із хлопчиком у своїх соцмережах. А ось спільних знімків із дружиною на Instagram-сторінці чоловіка давно не було.