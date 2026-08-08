«Ідіотизм абсолютний». Ветеран війни Олексій Притула розкритикував Олю Полякову за дружбу з «хорошими росіянами»

Під час розмови з Притулою Доротюк згадала про Олю Полякову, яка на фестивалі Лайми Вайкуле записувала відео з блогером із РФ. Серед друзів Полякової також письменниця з РФ Ніка Білоцерківська та російський підприємець Євген Чичваркін.

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«У мене виникає почуття огиди до таких людей. От і все. Це к**чені люди, які намагаються вийти за контекст війни, намагаються розмити оці кордони, і це ідіотизм абсолютний. Хто б це не робив, мені плювати, нормальні люди це не роблять. Для нормальної людини росіянин — це ворог. Максимально ворог, яким би він не був. Кожне правило має якісь винятки, але правило діє. Всі росіяни — тв*рі, які мають загинути. І зникнути з лиця землі. Я на це дивлюся саме так, і в цьому я категоричний. Можливо, років через 30, коли вони вже будуть гнити, я буду співчувати. Але зараз ні. І свою дочку я буду так навчати, ненавидіти їх до кінця життя, мого щонайменше. От і все», — прокоментував захисник.

Олексій Притула під час наступу на Лиман у вересні 2022 року дістав тяжке поранення і втратив обидві ноги.

Раніше Юрко Юрченко розкритикував Полякову, Каменських і Потапа, які виступили на фестивалі Лайми Вайкуле з «хорошими росіянами».