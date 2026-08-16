Джорджина Родрігес одягла на весілля з Кріштіану Роналду костюм від Gucci

Модель і підприємниця Джорджина Родрігес для церемонії одруження з футболістом Кріштіану Роналду обрала елегантний образ від Gucci. Ексклюзивні фото з весілля знаменитої пари з’явилися у Vogue .

Їхнє весілля відбулося у символічний день: 11 серпня, у 10-ту річницю їхньої першої зустрічі у магазині Gucci в Мадриді. Церемонія пройшла в їхньому новому маєтку в Кашкайші (неподалік від Лісабона).

Реклама

«У майбутньому в нас буде велике весілля, щоб ми могли відсвяткувати його з рідними та друзями. Коли я була маленькою дівчинкою, то мріяла про величезний замок, розкішну карету, найдовшу сукню та корону, всипану діамантами. А тепер я кажу: ні. Я хочу чогось затишного — вдома, лише з моїм коханим і нашими дітьми. Адже замки, будинки, острови, автомобілі — усе це в нас є щодня. А от щось затишне — це для нас значно незвичніше. Ми вирішили влаштувати це у вітальні нашого дому, де ми снідаємо, обідаємо й вечеряємо і де минає наше повсякденне життя. Я хочу, щоб через 30 років діти подумали: „За цим столом сталося щось дивовижне — наші батьки обмінялися весільними обітницями“», — зазначила в інтерв'ю Vogue Джорджина Родрігес.

«Я знаю, що вона — кохання всього мого життя», — сказав Роналду в інтерв'ю. Роналду та Родрігес виховують п’ятьох дітей.

На церемонії Джорджина Родрігес з’явилася в зшитому на замовлення білому шовковому костюмі зі спідницею та атласних туфлях від Gucci. З прикрас вона обрала каблучку з діамантом овальної форми та кольє Chopard Garden of Kalahari з діамантами.

«Було неймовірно зворушливо одягати Джорджину та Кріштіану для цієї події, знаючи, що їхня історія кохання почалася у магазині Gucci в Мадриді. У цьому є щось неймовірно романтичне — прекрасне коло замикається, наче в сучасній казці», — зазначив креативний директор Gucci Демна Гвасалія.