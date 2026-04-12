Святили паски з рідними. Ольга Сумська, Лілія Ребрик, Катя Осадча, Євген Клопотенко та Наталка Денисенко показали, як відсвяткували Великдень

Лілія Ребрик та її три доньки у церкві посвятили великодні кошики, Андрій Бєдняков відсвяткував Великдень з донькою Ксенією у вишиванках від Etnodim у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у Криворівні Івано-Франківської області, Катя Осадча та Юрій Горбунов із синами ходили святити великодній кошик у церкву Святого Миколая у Києві, а Катерина Кухар показала family-образ із донькою. Публічні люди в Instagram привітали українців із Великоднем.

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Лілія Ребрик

Андрій Бєдняков

Дзідзьо (Михайло Хома)

Злата Огнєвіч

Катерина Кухар: «План на Великдень: нести світло, обіймати рідних і з'їсти ще один шматочок паски… чисто для балансу. Бо справжня гармонія — це коли в домі тепло, поруч свої, а ти між цим всім трошки мама, трошки балерина і трошки просто людина, яка не відмовляє собі у святковому настрої. Зі світлим Великоднем».

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Сергій Притула

Наталка Карпа з чоловіком, військовослужбовцем Євгеном Тереховим

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським

Даша Квіткова

Акім Галімов

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Олександр Педан

Євген Клопотенко з нареченою Катериною Воскресенською

Фото: instagram.com/klopotenko

Ірина Федишин: «Від щирого серця вітаю вас зі Світлим святом Великодня! Це один із найвеличніших днів, свято, яке дарує нам віру, надію і світло. У цей день Господь особливо торкається наших сердець, зігріває душу і нагадує — чудеса існують. Я дуже хочу, щоб найбільше чудо сталося і для України — щоб вона воскресла у мирі, щоб настала перемога, щоб кожна мама обійняла свого сина, а всі ми знову були разом — у спокої та любові. Нехай у ваших домівках панують злагода, тепло і радість, нехай буде смачна паска, щирі усмішки і світлі думки. Бережіть себе і своїх рідних, бережімо Україну».