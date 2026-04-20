Після закриття кримінальної справи. Алек Болдвін постане перед цивільним судом через стрілянину на знімальному майданчику фільму Іржа

Американський актор Алек Болдвін постане перед цивільним судом через стрілянину на знімальному майданчику фільму Іржа , внаслідок якої загинула українка Галина Гатчінс у 2021 році.

Про це повідомляє BBC та Variety.

Позов подав Серж Свєтний, який працював світлорежисером на майданчику. У ньому він стверджує, що актор проявив недбалість перед стріляниною, яка призвела до смерті кінооператорки Галини Гатчінс.

Реклама

Свєтний також стверджує, що куля ледь не влучила в нього, і звинувачує Болдвіна та продюсерську компанію фільму у порушенні протоколів безпеки.

Суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Моріс Лейтер задовольнив позов Свєтного про недбалість та навмисне заподіяння емоційних страждань, але відхилив позов про напад.

Суд відхилив аргументи захисту Rust Movie Productions та Baldwin про те, що вони не несуть юридичної відповідальності за безпеку на знімальному майданчику.

Крім цього, суддя задовольнив позови про стягнення штрафних збитків, а також про відшкодування збитків, спричинених недбалістю та умисним заподіянням емоційного стресу.

Загибла Галина Гатчінс / Фото: serge.svetnoy/Instagram

Rust Movie Productions стверджувала, що позови Свєтного слід розглядати в межах системи компенсації працівникам, однак Лейтер відхилив цей аргумент, визнавши, що компанія не мала жодних найманих працівників і, отже, не змогла довести можливість застосування системи компенсації працівникам.

Якщо врегулювання не буде досягнуто, дату цивільного розгляду попередньо призначено на 12 жовтня.

Що відомо про загибель Галини Гатчінс

Операторка Галина Гатчінс померла 21 жовтня 2021 року на знімальному майданчику фільму Іржа у Нью-Мексико. У неї вистрілив актор Алек Болдвін з реквізитного пістолета, у якому опинився бойовий патрон.

Суд у справі тривав до липня 2024 року. Тоді суддя зняв з Алека Болдвіна обвинувачення. Прокуратура була не згідна з рішенням судді. Адвокати родини Галини Гатчінс заявляли, що «припинення кримінальної справи проти Алека Болдвіна в жодному разі не є його виправданням».

Зрештою у грудні прокуратура закрила кримінальну справу проти Болдвіна щодо ненавмисного вбивства, а сам актор подав до суду на прокурорів, які розслідували справу. Мовляв, вони зловживали процесом, навмисно приховали докази, поширювали наклеп і порушили Закон про громадянські права Нью-Мексико.

Реклама:

Водночас у квітні 2024 року зброярку фільму Іржа Ганну Гутьєррес-Рід засудили до 18 місяців увʼязнення за ненавмисне вбивство Гатчінс. Однак її достроково звільнили у травні 2025-го через хорошу поведінку, а також завершення програми реабілітації від наркозалежності.