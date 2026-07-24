«Маю перед тобою і борг». Валерій Залужний привітав дружину із днем народження і пригадав перший день повномасштабного вторгнення РФ

Посол України у Великий Британії та ексголовком Валерій Залужний привітав свою дружину Олену із днем народження, який вона святкує 24 липня. Він пригадав події першого дня вторгнення РФ в Україну і пояснив, чим завинив перед дружиною.

Валерій Залужний написав особистий пост у свої соцмережах, звертаючись до дружини Олени в день її народження. Він висловив жаль, що останні роки стали для його родини чи не найбільшим випробуванням, зокрема і випробуванням коханн

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Він подякував дружині за тепло, любов і шлях, який вони проходять разом.

І пригадав перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли вони прощалися.

«Тоді, холодної ночі 24 лютого 2022 року, ти сиділа поруч і чекала від мене одного. „Я йду, час“, — мав сказати я і піти тієї ночі, яка надовго розділила нас. Ти тримала мене за руку і дивилася так, як хотіла запамʼятати. Це було дійсно страшно. Щоб закінчити це безумство, я все ж розтиснув твої пальці і сказав: „Мені час“. Вже в дверях ти міцно обійняла мене і мовчки відпустила. Коли я підіймався сходами до свого робочого місця, під ногами все здригнулось від вибухів. Холодні і сірі стіни сиро передавали сигнал початку великої війни. До робочого місця залишалося два кроки… Все було наче у ві сні. Події закрутилися у єдиному пориві, що не відпускав, попри втому і судоми. І лише через добу я згадав, що залишив тебе у дверях. Згадав твій погляд… „У мене все добре, я завжди буду поруч з тобою…“, — побачив саме у цей момент я в телефоні, коли в паніці хотів почати шукати тебе», — написав Залужний.

У своєму публічному зверненні до дружини він пообіцяв, що більши не залишить її саму.

«Я ніколи більше не залишу тебе. І ти завжди будеш поруч, хоч інколи нас розділяють тисячі кілометрів. Дякую, що ти є. Дякую долі, що ми разом. З Днем Народження, любове моя», — написав він.

У Валерія та Олени Залужних дві донькі. Старша — військовослужбовиця, а молодша планує стати медичним працівником.

Валерій Залужний був призначений на посаду головнокомандувача ЗСУ 27 липня 2021 року і був звільнений з цієї посади 8 лютого 2024 лютого, а вже 7 березня Зеленський погодив Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Безпосередньо роботу послом він почав у липні 2024 року.