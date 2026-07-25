«Дуже тобою пишаюся». Валентина Хамайко зворушливо звернулася до доньки Соломії Оністрат, яка збирає дрони для ЗСУ

Як відомо, донька ведучої Валентини Хамайко та військовослужбовця Андрія Оністрата Соломія закінчила школу екстерном у 15 років і вступила до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

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«Мам, тобі сумно? Чому доня? Ну бо мені вже 17 років…Ні, Соломійка мені не сумно! Я щаслива бачити як ти ростеш, обираєш себе і дуже стрімко розвиваєшся! Тобі лише 17, але ти маєш професійні досягнення, даєш інтервʼю іноземним виданням, маєш відзнаки й подяки від військових і я дуже тобою пишаюсь. 17 років тому я вперше стала мамою! Дивлюсь на ці світлини й відчуття що дитина тримає дитину на руках. А от по погляду Соломії навіть на дитячих фото вже все зрозуміло, дівчина чітка і серйозна. Люблю тебе сильно, я поруч! Нехай все задумане тобою збувається, а все намріяне стане реальним, бо тобі все під силу! І памʼятай, що колись таки жінка має очолити нашу країну!» — написала Хамайко та показала архівні фото з донькою.

Валентина Хамайко з донькою Соломією / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Соломія Оністрат / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

У Валентини Хамайко та Андрія Оністрата четверо дітей: сини Андрій і Михайло, доньки Мирослава та Соломія. У 2023 році на фронті загинув син Оністрата від першого шлюбу Остап.