«Розчинилася у родині». Валентина Хамайко зізналася, як опинилася на межі розлучення з Андрієм Оністратом

У Валентини Хамайко та Андрія Оністрата четверо дітей: сини Андрій (7 років) і Михайло (15 років), доньки Мирослава (12 років) і Соломія (16 років). У 2023 на фронті загинув син Оністрата від першого шлюбу Остап. «Він дуже замкнувся. Це вже не та людина, не той Андрій, якого я знала до 2022 року. Ми починаємо спілкуватися на різних мовах і не розуміти один одного… Це дуже деструктивні стосунки, в яких один дуже обережний, а інший навалює. Вдалося це зараз вирівняти, але тільки через те, що ти проходиш через ці важкі перемовини», — зазначила Хамайко.

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Ведуча та офіцер ЗСУ також подолали кризу у шлюбі. У той період особисте горе Хамайко збіглося з фінансовим крахом Оністрата (банкрутство банку).

«Ми обвінчалися після достатньо сильної кризи в стосунках. Дуже важкий був період в мене і в Андрія. Я не була впевнена, що наш шлюб вистоїть. У мене пішов із життя тато, через пів року я дізналася, що у мене онкохвора мама. При тому в нас у будинку ще й моя лежача бабуся, у мене на руках троє дітей, а в Андрія відбувається його трагедія з банком. Складна історія. Все сиплеться. Я не відчувала сил підтримати його… Кожен був у своїй бульбашці болю. І це сильно вплинуло на кожного з нас. Це був дуже важкий період. Відбулася важка розмова. Я переживала. Ми пішли в ліс, і я йому викричала, виплакала все, про що я думала, все, що тоді відчувала. Я сказала, що готова піти: „Просто відпусти мене і не турбуй більше“. І тоді він зрозумів, що все сиплеться. Він просив вибачення. Це була дуже довга розмова. Вона була як пожежа, яка спалила все, і на якій ти будуєш щось нове, або ви розходитеся. Ми дали один одному другий шанс. Я зрозуміла, що я розчинилася у родині, втратила себе як особистість. Я обрала родину, і я в ній загрузла. Але ця родина не стала центром уваги для Андрія, і ось цей дисбаланс у стосунках він був для мене дуже відчутний», — розповіла Валентина Хамайко.