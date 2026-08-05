«Майже ніколи не буваю вдома сама». Валентина Хамайко розповіла про собаку, якого родина взяла у волонтерів у березні 2022 року

Відео з собакою Хамайко опублікувала на сторінці в Instagram.

За словами телеведучої, що б вона не робила вдома, її завжди супроводжують чотирилапі.

«Я майже ніколи не буваю вдома сама. Що б я не робила, де б не була — на кухні, у саду чи в пошуках того, що достигло на городі, — мої собаки завжди поруч. Вони мовчки супроводжують кожен мій день», — зазначила Валентина.

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Телеведуча розповіла, що 4-річний Х’юґо з’явився у їхній родині у березні 2022 року. За словами Хамайко, саме цуценя на руках подарувало їй відчуття спокою, затишку і безпеки після першого місяця повномасштабного вторгнення.

«Саме тому я назвала його Хʼюґо. Колись я читала про данську філософію hygge — мистецтво знаходити щастя у простих речах. Плед і свічки холодного вечора, книга в тиші, тепла зустріч із друзями, аромат домашньої їжі… Для данців це hygge. Для нас — затишок, тихе щастя, відчуття, що попри все життя триває. І саме такі почуття він приніс у наш дім», — поділилася телеведуча.

За словами Хамайко, Х’юґо ніколи не просить їжу, коли в родині її готують, проте, якщо залишити страву на ніч у місці, яке доступне чотирилапому, то «вся собача вихованість і витримка зникає. Тарілки будуть пусті».

Також Валентина Хамайко розповіла, що її підписники інколи бачать у неї вдома другого собаку. Як виявилося, тварину звуть Грейс і вона сестра Х’юґо. Собака-дівчинка живе у колеги телеведучої, актора Олександра Попова.

«Тоді у березні чоловік взяв у волонтерів два маленьких цуценятка. Ми одразу знали що хлопчик буде у нас, а дівчинку забере Саша Попов», — додала Валентина Хамайко.