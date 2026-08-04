Вакарчук розповів, як донька «підсадила» його на культову британську групу

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук поділився милим спогадом про те, як його старша донька Діана колись «підсадила» його на музику відомого британського рок-гурту Fleetwood Mac.

Про це він розповів у подкасті Unzip за участю Альберта Цукренка.

За словами Вакарчука, зараз молодим людям у зв’язку із різноманіттям усього навколо набагато легше знайти свою нішу і отримати те, чого вони хочуть. Так, він пригадав, як його старша донька Діана у 2000-х роках поступово знаходила свої уподобання у музиці.

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«Вона принесла в моє життя групу Fleetwood Mac. Це культова британсько-американська група 60 — 80-х років. Вона мені принесла альбом Rumours і сказала послухати пісню The Chain. І це геніальна пісня», — поділився музикант.

Вакарчук додав, що знав цю композицію, але коли донька — людина, яка народилася в 90-х, показала йому пісню у підлітковому віці зі словами «я це люблю», в цьому була певна об'єктивність. Тож він, не будучи фанатом групи у юності, вже в дорослому віці «підсів» на Fleetwood Mac. І якраз Rumours став для Вакарчука улюбленим альбомом цієї групи.

Зазначимо, що Fleetwood Mac — це британсько-американський гурт, який був заснований у 1967 році та продав понад 120 мільйонів платівок. Пісні Dreams та The Chain, до слова, майже через пів століття після своєї появи на світ знову перебувають на хвилі популярності.

Окрім того, Святослав Вакарчук розповів, які українські пісні є його улюбленими. Приміром, пісню Рідна мати моя він навіть співає своїм дітям.