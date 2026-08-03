«Співаю час від часу дітям». Вакарчук назвав улюблені українські пісні

Лідер легендарного українського гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів, що саме вважає українською музичною класикою та які пісні є його улюбленими. Про це музикант розповів у подкасті Unzip , у гостях в Альберта Цукренка.

Двома класичними піснями, які співають усі, Святослав Вакарчук вважає композиції Два кольори та Рідна мати моя. Він називає їх архетипними для України.

«Мені музично цікавіша пісня Рідна мати моя. Плюс, можливо, тому, що я час від часу співаю її своїм дітям. Вона мені близька», — поділився Вакарчук.

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Втім, улюбленою піснею музиканта, «із золотої колекції української естради», є Черемшина. Співак каже, що вона йому найближча, особливо у виконанні Квітки Цісик.

«Вона задала стандарт. Те, що вона жила в Америці, її чоловік був музичним продюсером, вони писалися у найкращих студіях і мали якісні аранжування, і плюс вона чудова співачка — все це дало свій ефект», — додав Вакарчук.

Він також нагадав, що першим виконавцем Черемшини як актуального хіта 1965 року був Дмитро Гнатюк. Вакарчук додав, що випадкові люди у ті часи на естраду не потрапляли і в цьому були як свої плюси, так і мінуси: «Плюс був у тому, що все було дуже професійно, мінус — що безумовно, для людини, яка не мала музичної освіти, як от мені, потрапити на сцену було майже неможливо».

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук виступив на концерті пам’яті фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Він виконав його пісню Цілуй. Вакарчук наголосив, що вважає: пісні Михайла Клименка надовго переживуть самого співака, який помер від важкої хвороби у грудні 2025 року.