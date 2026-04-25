Оля Полякова, Тарас Цимбалюк і Ксенія Мішина відреагували на те, що В’ячеслав Кравцов став головним героєм шоу Холостяк

У Мережі українські знаменитості підтримали В’ячеслава Кравцова , який шукатиме кохання на шоу Холостяк 15. Оля Полякова, Тарас Цимбалюк і Ксенія Мішина прокоментували вибір СТБ.

Прем'єра нового сезону шоу Холостяк запланована на осінь 2026 року, і вже стартувала подача анкет до участі в шоу. Головний герой шоу Холостяк 14 Тарас Цимбалюк вже побажав Кравцову удачі. Як відомо, актор не зміг побудувати стосунки з переможницею Надін Головчук після завершення реаліті.

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«Що, псіхануть і піти?», — іронічно зазначила колишня акторка Дизель шоу Яна Глущенко, яка у листопаді 2025 року оголосила про розлучення з продюсером Олегом Збаращуком після восьми років шлюбу. «Вау», — відреагувала у коментарях Ксенія Мішина, яка була головною героїнею першого сезону реаліті Холостячка.

«Де Дантес?», — написала Міс Всесвіт 2021 Анна Неплях, натякнувши на розставання Володимира Дантеса з Дашею Кацуріною. «Ух ти класний», — прокоментувала Оля Полякова.

В'ячеславу Кравцову – 38 років / Фото: instagram.com/holostyakstb

Новим героєм шоу Холостяк стане В'ячеслав Кравцов – український баскетболіст / Фото: instagram.com/holostyakstb

Нагадаємо, новому герою романтичного реаліті Холостяк В’ячеславу Кравцову вже пригадали його співпрацю з російським клубом ЦСКА у 2015 році.

Що відомо про нового Холостяка

В’ячеслав Кравцов — український баскетболіст, гравець Національної збірної України з баскетболу, майстер-спорту України міжнародного класу, чинний рекордсмен збірної України за проведеними іграми, а також зірка NBA у складі Detroit Pistons і Phoenix Suns. Кравцов має свій морський логістичний бізнес.

У баскетболіста є п’ятирічна донька Мелісса від шлюбу з віцеміс Україна 2015 Еліною Руденко. Вони одружилися у 2019. Руденко і Кравцов розлучилися три роки тому. Еліна Руденко живе в Іспанії й працює в агентстві з продажу та оренди люксової нерухомості.