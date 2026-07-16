«Пережила війни. І витримає знову». Урсула фон дер Ляєн відвідала Києво-Печерську лавру

У середу, 15 липня, Київ відвідала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона прибула на святкування Дня Державності. І відвідала Києво-Печерську лавру.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про свій візит до Києво-печерської лаври, яка в середині червня постраждала внаслідок атаки РФ по Києву. Вона оглянула наслідки влучання російського ударного БПЛА по Успенському соборі і поділилася враженнями від побаченого у своїх соцмережах.

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Вона зазначили, що росіяни б’ють по культурі, ідентичності та пам’яті українців.

«Дуже зворушливий візит до Києво-Печерської лаври. У її стінах відчувається майже тисяча років історії. Російські ракети пошкодили не лише будівлі. Вони вдарили по культурі, ідентичності та пам’яті України. Але Лавра вже пережила війни. І вона витримає знову», — написала вона.

В День Державності, який Україна відзначала 15 липня, Володимир Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи «за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі».