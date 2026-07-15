На подіум вийшли українські моделі. Дженніфер Лопес і Моніка Беллуччі відвідали показ Dolce & Gabbana на Сицилії

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес після Тижня моди у Парижі та Вімблдону вирушила до Італії. На острові Сицилія відбувся грандіозний показ модного дому Dolce & Gabbana Alta Moda.

Модний показ, на якому відомі італійські дизайнери Доменіко Дольче та Стефано Габбана представили 100 розкішних образів, також відвідала акторка Моніка Беллуччі. Молодша донька Венсана Касселя та Беллуччі, 16-річна Леоні, відкрила показ.

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Презентація колекції відбулася у ботанічному саду Radicepura — місці знімань фільму Хрещений батько 2. Джей Ло з’явилася у сукні з колекції Dolce & Gabbana Alta Moda 2025, оздобленій дорогоцінним камінням і вишуканою золотою вишивкою. Образ доповнили золота вишита накидка, металева сумочка, а також кольє та сережки з рубінами. Дорогоцінне каміння було вплетено навіть у зачіску артистки.

Дженніфер Лопес і Моніка Беллуччі відвідали грандіозний показ Dolce & Gabbana на Сицилії / Фото: instagram.com/jlo

Фото: instagram.com/jlo

У показі Dolce & Gabbana Alta Moda в Таорміні (місто на східному узбережжі Сицилії) взяли участь українські топмоделі, які побудували успішну кар'єру за кордоном і часто виходять на світовий подіум. Це Ксенія Карпюк, Анна Сопілко, Карина Мазяр та Віра Бошкова.

Ксенія Карпюк / Фото: instagram.com/ks.ssyha

Карина Мазяр / Фото: instagram.com/dolcegabbana

Віра Бошкова / Фото: instagram.com/vira.bosh

Дизайнери віддали шану початку XX століття, представивши пальта-шалі з бахромою та сукні-комбінації у стилі 1930-х років, а також включили до показу образи з корсетами та кринолінами.