«Ходіть в укриття». Будинок акторки Олени Лавренюк постраждав під час атаки на Київ

В ніч проти четверга, 16 липня, Росія вшосте атакувала столицю України балістичними ракетами. Внаслідок атаки постраждав будинок української акторки, зірки фільму Всі відтінки спокуси і серіалу Кава з кардамоном Олени Лавренюк.

Про це Олена Лавренюк розповіла у сторіз Instagram. Вона показала фото розбитого панорамного вікна і підлоги, всіяної битим склом.

«Ранок. Ходіть в укриття», — підписала вона фото.

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Фото: olenalavrenyuk/Instagram

Як повідомляється в пресрелізі, який отримала редакція, у будинку зірки серіалу Кава з кардамоном та еротичної драми Всі відтінки спокуси через вибухову хвилю вибито частину вікон. Сама акторка не постраждала, бо перебувала в цей час в укритті.

«Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Завжди йдіть в укриття. Життя — найцінніше», — додала Лавренюк.

Близько першої години ночі у Києві пролунала серія потужних вибухів. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані у Дарницькому та Святошинському районах столиці.

Вночі рятувальники ДСНС ліквідовували пошкодження. Щонайменше двоє людей занигуло і шість отримали поранення.

Раніше Росія била по столиці України балістикою 2, 6, 8, 11 та 14 липня.