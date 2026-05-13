Витягнув з авто хореографа співачки. У США засудили чоловіка, який викрав невипущену музику Бейонсе

Суд у США засудив 41-річного Кельвіна Еванса до двох років ув’язнення за крадіжку жорстких дисків із невипущеною музикою американської співачки Бейонсе . Інцидент трапився у липні 2025 року.

Про це повідомляє BBC.

Еванс визнав себе винним у справі про злам автомобіля та незаконне проникнення. Вирок йому оголосили 12 травня в суді округу Фултон, штат Джорджія. Окрім тюремного строку, чоловік отримав ще три роки випробувального терміну.

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За даними слідства, 8 липня 2025 року Еванс проник до орендованого Jeep Wagoneer — його орендували хореограф та танцівник команди Бейонсе. Це сталося перед серією концертів Бейонсе на стадіоні Mercedes-Benz Stadium в рамках туру Cowboy Carter.

Серед викрадених речей були два ноутбуки MacBook, навушники Apple, дизайнерський одяг і аксесуари, а також жорсткі диски з неопублікованими матеріалами Бейонсе.

Ноутбуки відстежили через технологію локатор. Завдяки цьому правоохоронці змогли вийти на адресу, де пізніше зафіксували Еванса з валізами, які, ймовірно, належали хореографу та танцівнику.

«[Еванс] сподівається на майбутнє, де він зможе законно заробляти гроші та бути частиною суспільства, як і всі ми», — заявив адвокат підозрюваного в суді.

Чоловік від моменту арешту в серпні 2025 року перебував під вартою.