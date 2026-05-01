Режисер фільму Містер Ніхто проти Путіна загубив свій Оскар

Статуетка Оскар Павла Таланкіна за фільм Містер Ніхто проти Путіна зникла після того, як співробітники служби безпеки аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку не дозволили взяти її у салон літака.

Співробітники заявили, що статуетка може бути використана як зброя. Про це повідомляє Deadline.

Таланкін, співрежисер і виконавець головної ролі у фільмі, який здобув нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм, розповів, що з моменту отримання премії у березні він більше десятка разів літав з Оскаром, і щоразу все відбувалося без пригод.

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«Абсолютно незрозуміло, як вони можуть вважати Оскар зброєю», — сказав Таланкін. Режисер заявив, що на попередніх рейсах різних авіакомпаній він «літав зі статуеткою у салоні, і ніколи не виникало жодних проблем». За словами Таланкіна, у якого не було зарестрованого багажу, авіакомпанія надала йому картонну коробку для перевезення нагороди. Коли Таланкін прибув до Франкфурта, він дізнався, що статуетка зникла.

«Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію. Наша команда ставиться до цього питання з обережністю та оперативністю, і ми проводимо всебічний внутрішній пошук, щоб гарантувати, що Оскар буде знайдений і повернутий якнайшвидше», — йдеться у повідомленні Lufthansa.

Deadline повідомляє, що володарі премії Оскар можуть звернутися до Кіноакадемії з проханням про заміну статуетки у рідкісних випадках, коли нагороду було загублено або серйозно пошкоджено.

Стрічка Містер Ніхто проти Путіна розповідає про російського вчителя Павла Таланкіна, який на камеру фільмував зміни у російській шкільній освіті після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Події розгортаються в містечку Карабаш, що за 90 кілометрів від Челябінська. Таланкін таємно передав відзняті матеріали данському американському режисеру Девіду Боренштейну, який написав сценарій.