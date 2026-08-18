Бойфренд Панеттьєрі, який відсидів за її побиття, був з актрисою в момент її смерті — ЗМІ

Гейден Панеттьєрі, ймовірно, перебувала разом зі своїм хлопцем Браяном Гікерсоном, з яким у неї були нестабільні стосунки, у момент своєї смерті. Невідомо, чи саме він телефонував у службу порятунку 911.

У момент смерті Гейден Панеттьєрі поруч із нею був її хлопець Браян Гікерсон. Про це виданню People повідомило власне джерело у правоохоронних органах.

Раніше представник поліції Грінвіла заявив, що «дзвінок у службу 911 здійснив знайомий пані Панеттьєрі». Цей же представник зазначив, що «попереднє розслідування не виявило жодних ознак насильницької смерті чи підозрілих обставин».

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Висновок про відсутність слідів насильства чи травм на тілі Гейден Панеттьєрі зробив і судово-медичний експерт.

Зауважимо, що раніше ЗМІ писали, що до будинку, де мешкала акторка, приїхало відразу дві машини швидкої. Ймовірно, у помешканні потребували допомоги двоє осіб. Також у домі Панеттьєрі знайшли Наркан — речовину-антидот від опіоїдів. Під час дзвінка у 911 лунали слова про «передозування» та «зупинку серця». Наразі триває розслідування, остаточна причина смерті акторки поки що невідома.

Востаннє Гейден Панеттьєрі бачили у компанії із Браяном Гікерсоном у березні в Міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. Чутки про їхній роман з’явилися ще у 2018 році. Пізніше вона назвала той період «дуже похмурим і складним часом у своєму житті», оскільки таємно боролася із залежністю від алкоголю та опіоїдів.

За час їхніх стосунків Гікерсона неодноразово заарештовували, зокрема за звинуваченнями в домашньому насильстві у 2019 та 2020 роках.

Панеттьєрі зробила заяву після його арешту у 2020 році за вісьмома пунктами звинувачення в домашньому насильстві. У 2021 році Браян Гікерсон не став заперечувати висунуті проти нього звинувачення у двох тяжких злочинах, пов’язаних із заподіянням тілесних ушкоджень Панеттьєрі. Його засудили до 45 днів ув’язнення, чотирьох років офіційного випробувального терміну, зобов’язали пройти курс із 52 занять щодо запобігання домашньому насильству, сплатити 500 доларів компенсації та дотримуватися умов судової заборони на наближення до потерпілої протягом 5 років. Він провів за ґратами 13 днів. Решту звинувачень із нього зняли.

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Згодом стало відомо, що Панеттьєрі відновила дружні стосунки з Гікерсоном. «Це неприйнятно, і я хочу, щоб усі це розуміли», — казала вона про його поведінку: «Але я відкрита до людей, які готові отримати допомогу та загладити провину. Він пройшов курс лікування та відбув покарання. І я намагаюся жити з почуттям прощення».