«Ситуація стала гіршою». У Міки Ньютон, яка поборола рак, знайшли пухлину у грудях

Українська співачка Міка Ньютон, яка у минулому вже перемогла рак яєчників, зізналася про новий виклик, перед яким їй довелось постати. Під час медичного обстеження у зірки виявили новоутворення у грудях.

Про це Міка Ньютон розповіла в Instagram-stories. Погіршення самопочуття співачка помітила після травневого концерту та зйомок інтерв'ю у Києві. Відразу після цього вона повернулася до Лос-Анджелеса та звернулася за допомогою до американських спеціалістів.

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«Аналізи в мене хороші, але знайшли новоутворення у грудях. Після знімань інтервʼю я повернулась до Лос-Анджелеса і зразу пішла до лікаря. Ситуація стала гіршою, тому мене відправили на біопсію! Сказати, що я стресанула, це нічого не сказати…», — поділилася Міка.

Міка Ньютон відверто розповіла про стан здоров'я / Фото: Скриншот з Instagram-stories mikanewton

Вона зазначила, що їй було дуже важко ментально очікувати на результат, проте, як показали результати біопсії - це не рак: «Я щасливчик і все добре! Це не рак, тому я повернулася назад з концертами!».

Нагадаємо, що у 2019 році в Міки Ньютон діагностували рак яєчника. Співачка відразу розпочала лікування, пройшла тривалий курс хімієтерапії та зрештою перемогла хворобу. Відтоді вона щороку проходить медичне обстеження та дуже уважно ставиться до стану свого здоров’я.