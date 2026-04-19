Джастін Теру і Ніколь Брайдон Блум уперше стали батьками

Американський актор Джастін Теру і його дружина, акторка Ніколь Брайдон Блум в Instagram оголосили про народження первістка. Зірки опублікували перше фото малюка.

У 54-річного Теру і 32-річної Брайдон Блум народився син. Ім'я малюка поки не розголошується. Актори опублікували зворушливе чорно-біле фото, на якому Теру обіймає крихітного сина. «Він тут. Ми так його любимо», — коротко підписали сімейний кадр кінозірки. Про вагітність Брайдон Блум стало відомо у грудні, коли вона пройшлася червоною доріжкою на прем'єрі другого сезону серіалу Fallout, в якому знімався Теру.

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Джастін Теру із сином / Фото: instagram.com/justintheroux

Актори заручилися у серпні 2024 року, а таємно одружилися у березні минулого року на пляжі в Тулумі, Мексика. Джастін і Ніколь вперше були помічені разом у лютому 2023 року. Теру освідчився Ніколь в Італії.

Як відомо, Теру був одружений з Дженніфер Еністон, з якою почав зустрічатися у 2011 році. Вони одружилися у 2015 році й остаточно розлучилися у 2017.

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